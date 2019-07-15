Batman’da dev Türk bayrağı göndere çekildi

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü’nde Türkiye’nin 4. büyük Türk bayrağı göndere çekildi.

Batı Raman Kampüsü’ndeki törene Batman Valisi Hulusi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş, adli ve idari protokol üyeleri, STK temsilcileri, üniversite personeli ve öğrencileri katıldı.

Bayrak töreninde konuşan Vali Hulusi Şahin, önemli ve anlamlı bir günde ay yıldızlı bayrağı güzel coğrafyanın müstesna bir köşesine dikmek üzere toplandıklarını söyledi. Vali Şahin, "Öncelikle böylesi bir çalışmayı yaptıkları için Rektör Aydın Durmuş ve üniversite yönetimine teşekkür ediyorum. “ dedi.

Daha sonra konuşan Rektör Durmuş, her dakika 15 Temmuz ruhu ile Batı Raman Kampüsü’nde ilelebet dalgalanmak üzere yapımı gerçekleştirilen şanlı Türk bayrağını göndere çekmek üzere bir araya geldiklerini söyledi. Rektör Durmuş, "Bayrağımız, ulusumuzun şeref simgeleri olan ay ve yıldızı ile dünyada Türkiye Cumhuriyeti’nin onurunu büyük bir inançla simgeleyen abidedir. Öyle ki, ’’Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır." dizesindeki satırlar Türk bayrağının tarihine hitaben yazılmıştır. Yüce devletimizin bekasının simgesi olan şanlı bayrağımızın ilelebet dalgalanmak üzere göndere çekilmesinin hayırlara vesile olmasını temenni eder, saygılarımı sunarım" dedi.

Konuşmaların ardından 96 metrelik dev bayrak 42 metrelik göndere çekildi.