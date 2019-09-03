Batman'da çocuğun omzuna demir korkuluk saplandı İtfaiye ekiplerince korkuluklardan ayrılan çocuğun omzundaki demir, hastanede çıkarıldı

BATMAN (AA) - Batman'da oturdukları sitenin duvarından atlamak isteyen çocuğun omzuna saplanan demir korkuluk hastanede operasyonla çıkarıldı. Alınan bilgiye göre Gültepe Mahallesi'ndeki bir sitede arkadaşlarıyla oynayan Muhammed Emir Turan (13), sitenin duvarından atlarken omzuna demir korkuluk saplandı.

Çevredekilerin fark etmesi üzerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla Turan'ın omzundaki demiri korkuluktan ayırdı. 112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan Turan'ın omzundaki demir parçası, operasyonla çıkarıldı. Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.