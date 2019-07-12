Batman’da cezaevi firarisi yakalandı

Batman’da cezaevinden firar eden ve birden fazla suçtan aranan 19 yaşındaki Abdurrahman G., İl Jandarma Komutanlığının yaptığı operasyon sonucu yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Karayün köyü sınırları içerisinde tombala oynatılan bir işletmede, cezaevi firarisi ve arama kaydı bulunan Abdurrahman G. isimli şahsın görüldüğüne dair ihbar alındı. Alınan ihbar üzerine operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinden kaçmaya çalışan zanlı, havaya ateş edilerek durduruldu. 19 yaşındaki zanlı, yapılan kimlik kontrolünde Midyat 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ’Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ suçundan ve Batman İlamat ve İnfaz Bürosu’nun ’Bina Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan arandığı ve yakalaması olduğu tespit edildi.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.