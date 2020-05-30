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Korona Virüs

Batman’da bir ev ve apartman karantinaya alındı

Batman Kaymakamlığı, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereği Kozluk ilçesinde bir apartman ve bir evin karantina altına alındığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 10:11:00 - 2020-05-30 10:19:43
Batman’da bir ev ve apartman karantinaya alındı

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir apartman ve bir ev karantina altına alındı.

Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereği, salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları bu salgından korumak için Tepecik Mahallesi'nde bir apartman ve Duygulu köyünde bir hanenin karantina altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Belirtilen adreslere giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirler alınmıştır." denildi.

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