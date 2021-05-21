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Gündem Batman'da askeri tesise saldırı girişimi! Valilikten açıklama
Gündem

Batman'da askeri tesise saldırı girişimi! Valilikten açıklama

Batman Valiliği, bir askeri tesise 3 adet maket uçak ile saldırı girişimi olduğunu ancak herhangi bir zayiatın olmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 00:25:00 - 2021-05-21 00:36:30
Batman'da askeri tesise saldırı girişimi! Valilikten açıklama

Batman'da bir askeri tesise 3 maket uçakla saldırı girişiminde bulunuldu. Valilik ilk açıklamasında herhangi bir zayiatın olmadığını açıkladı.

Askeri tesise saldırı girişimi

Valilikten yapılan açıklamada, kentteki bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'ne saldırı olmuştu

İki gün önce de Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'ne teröristler 2 maket uçakla saldırı düzenlenmiş, saldırısı sonrası yapılan açıklamada herhangi bir zaiyatın olmadığı belirtilmişti.

8. Ana Jet Üssü'ne model uçaklarla saldırı düzenlendi
8. Ana Jet Üssü'ne model uçaklarla saldırı düzenlendi

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8. Ana Jet Üssü'ne model uçaklarla saldırı düzenlendi

 

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