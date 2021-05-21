Batman'da askeri tesise saldırı girişimi! Valilikten açıklama
Batman Valiliği, bir askeri tesise 3 adet maket uçak ile saldırı girişimi olduğunu ancak herhangi bir zayiatın olmadığını açıkladı.
Batman'da bir askeri tesise 3 maket uçakla saldırı girişiminde bulunuldu. Valilik ilk açıklamasında herhangi bir zayiatın olmadığını açıkladı.
Askeri tesise saldırı girişimi
Valilikten yapılan açıklamada, kentteki bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi.
Açıklamada, "Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadelerine yer verildi.
Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'ne saldırı olmuştu
İki gün önce de Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'ne teröristler 2 maket uçakla saldırı düzenlenmiş, saldırısı sonrası yapılan açıklamada herhangi bir zaiyatın olmadığı belirtilmişti.