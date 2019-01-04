Batman'da akıllı bisiklet uygulaması

BATMAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararnameyle görevlendirme yapılan Batman Belediyesinin, kent sakinlerinin spor yapmasına olanak sağlamak ve şehir içi ulaşımda bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla oluşturulan 6 bisiklet istasyonu hizmete girdi.

Batman Belediyesince, Akıllı Bisiklet Projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, akıllı bisikletlerin kurulum ve montaj çalışmalarını tamamladı. Kentin farklı noktalarında kurulan 6 istasyonda kullanıma sunulmak üzere 55 akıllı bisiklet yerleştirilecek.

Batman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Veysi Güney, AA muhabirine, hayatlarını kolaylaştırmak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla vatandaş odaklı hizmet yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini söyledi.

Kentte akıllı bisiklet uygulamasını hayata geçirdiklerini kaydeden Güney, projenin vatandaşların şehir içi ulaşımına alternatif sunmak ve sağlıklı yaşam sürdürmelerini sağlamak amacıyla uygulandığını belirtti.

Uygulama için 6 kilometrelik bisiklet yolu yaptıklarını dile getiren Güney, "Projeyi arz talep dengesini gözeterek daha geniş alana yaymak istiyoruz. Ayrıca, vatandaşların kendilerine ait bisiklet ve motosikletlerini güvenli şekilde park edebilmeleri için kentin 8 farklı bölgesine bisiklet park alanı kurduk. Bu projenin maliyeti yaklaşık 2,5 milyon liradır." diye konuştu.

Kent sakinlerinden Celal Yılmaz da şehirde çok güzel gelişmelerin yaşandığını kaydederek, gelişmelerden çok memnun olduklarını söyledi.

Belediyenin akıllı bisiklet uygulamasının çok güzel olduğunu anlatan Yılmaz, "Bu hizmetleri çok güzel karşılıyoruz. Bu uygulamadan dolayı Batman Belediyesine teşekkür ederim." dedi.

Mehmet Güneştekin de belediyeye görevlendirme yapılmadan önce hizmet göremediklerini, kentte görevlendirmenin ardından çok güzel hizmetlerin gerçekleştiğini söyledi.

Son iki yıldır "Batman" denilince akla hizmetlerin geldiğine dikkati çeken Güneştekin, "Buradan Batman halkına seslenmek istiyorum: Lütfen hizmete ve hizmeti yapana oy verelim. Devletimize ve belediyeye hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Ecir Demirkıran da son yıllarda Batman'da çok ciddi anlamda gelişmelerin yaşandığını belirterek, görevlendirmeyle kentte çok büyük değişikliklerin yaşandığını kaydetti.

Demirkıran, "Tüm bunlar gelişmiş bir toplumun göstergeleridir. Bunları hükümetimizin Türkiye'nin her tarafına yaptığı güzel icraatların Batman'a yansıması olarak görüyorum. Batman, son iki yılda gerçek manada kendine layık olan hizmeti almaya başladı. Batman’a sahip çıkan Batman Belediyesi Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy’a teşekkür ederim." diye konuştu.