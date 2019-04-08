Batman’da 8 yaşındaki çocuk minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti Batman’da 8 yaşındaki Ecrin Taşar, geri geri giden minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Batman’da 8 yaşındaki Ecrin Taşar, geri geri giden minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Çamlıtepe Mahallesi 2487 sokakta meydana geldi. 47 AAJ 119 plakalı minibüsün, arkasındaki küçük kızı fark etmeyerek geri geri ilerledi. Ş.K.’nın kullandığı minibüsün altında kalan Ecrin Taşar ağır yaralandı. Taşar’ın ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz kızı ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Küçük Ecrin, Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Taşar’in cenazesi Bölge Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.