0553 313 94 23

Batman’da 3 gaspçı yakalandı

Batman’da, yolda yürüyen bir kişinin cep telefonunu gasp eden 3 kişi yakalandı.

26 Şubat 2019 Salı 16:43
Batman’da 3 gaspçı yakalandı

Batman’da, yolda yürüyen bir kişinin cep telefonunu gasp eden 3 kişi yakalandı.


Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bir cep telefonunun yağma edilmesi olayı ile ilgili yaptıkları çalışmada M. A., M.M.K. ve K.H.G. isimli 3 şüpheli şahsı yakaladı. Şahıslar İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan K.H.G. isimli şahıs tutuklanırken, diğer iki şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hocalı katliamı şehitleri Sakarya’da anıldı
    1. Hocalı katliamı şehitleri Sakarya’da..
    2. “Gülüç ilçe olmayı hak ediyor”
    3. Rektör Çomaklı, 2023 Eğitim Vizyonu..
    4. Her Cephesiyle Türkiye Muvazenesi..
    5. Cezaevi kaçkını kamyonette yakalandı
    6. Bir fabrika bacasının saçtığı koku ve..
    7. Göztepe beyaz sayfa açmak istiyor
    8. ‘Bağımlılıkla Mücadele Gençlik..
    9. Terzi, "Darıca maçını kazanacağız"
    10. Opel 20 yıl sonra kara geçti
    11. Galatasaray, Hatayspor maçı..
    12. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun..
    13. İşçilerin grev yaptığı Şişli’de..
    14. Samsun’a ‘Hocalı Şehitleri Anıtı’
    15. Batman’da 3 gaspçı yakalandı
    16. Afyonkarahisar’da son bir yılda 40..
    17. Gaün’lü öğrencilerden cennet mekan..
    18. Bahçeli: "Çalışmalarımız daha da..
    19. ABD'ye açık tehdit! "Bu hedefleri 5 dk..
    20. Talk Talk'un solisti Mark Hollis öldü
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı