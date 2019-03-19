Batman’da 3 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirildi Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hurda malzemeleri arasına gizlenmiş 3 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hurda malzemeleri arasına gizlenmiş 3 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Batman merkez Recepler köyü mevkiinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada aracın kasasında hurda malzemelerin altına gizlenmiş vaziyette çeşitli cins ve markalarda toplam 3 bin 680 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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