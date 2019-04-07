0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Batman’da 205 şehidin emanetleri sergilendi

Batman’da, 32.

07 Nisan 2019 Pazar 13:26
Batman’da 205 şehidin emanetleri sergilendi

Batman’da, 32. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Şehit Yusuf Erin Sergisi açıldı.


Türkiye Gaziler Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi ile Şehit Aileleri Birliği tarafından organize edilen sergiye, Batman Vali Yardımcısı Haluk Koç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, kurum amirleri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.


Burada bir konuşma yapan Türkiye Gaziler Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, emanetleri sergilenen şehitlerin, bu toprakları kendilerine vatan kılan yiğitler olduğunu söyledi. Pekacar, "O yiğitlerin çocukları vardı, kimisi henüz okula başlamamıştı, kimisi henüz konuşmayı, kimisi emeklemeyi öğrenememişti ve kimisi de doğmamıştı. Bu şehitlerimiz vatanı, doğmamış çocuklarına tercih ettiler. Ben de bir şehit çocuğuyum ve biz şehit çocuklarının bu topraklar üzerinde yaşayan bütün insanlar üzerinde bir hakkı vardır. Biz hakkımızı, bu vatanı bölmek, bu bayrağı indirmek, bu ezanı dindirmek isteyen hiç kimseye helal etmiyoruz. Onlar şehit çocuklarının gözyaşlarında boğulacaklar ve gözyaşlarımız onların cehennem ateşi olacaktır" dedi,


Türkiye Gaziler Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi ile Şehit Aileleri Birliği tarafından organize edilen sergide, 205 şehide ve Turgut Özal, Süleyman Demirel, Eşref Bitlis, Muhsin Yazıcıoğlu gibi devlet büyüklerine ait emanetler bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 13:26
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BBP'nin seçim iptali itirazına ret
    1. BBP'nin seçim iptali itirazına ret
    2. Sulama gölündeki tehlikenin önüne..
    3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    4. Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler..
    5. Futbol grup müsabakaları sona erdi
    6. Bakü Türk Okulları öğrencileri Digah..
    7. Avcı’dan meclis üyelerine uyarı
    8. CHP İzmir'de itiraz etti! O ilçede..
    9. TOKİ, Malatya’nın 3 ilçesinde talep..
    10. Havran’da liseliler kansere dikkat..
    11. Antalya'da vatandaş denize akın etti
    12. Çocuklar sağlıklı yaşam için pedal..
    13. Gaziler 45 yıl sonra Kıbrıs yolunda
    14. İtiraz sürdükçe Mehmet Kanar’ın oyları..
    15. Eskişehirli şairler ve ozanlar şiir ve..
    16. Gürcistan'da elektrikli araçlar..
    17. Başkan Yarka, birim amirleriyle ilk..
    18. Eski komiser yardımcısı FETÖ'den..
    19. AK Parti'den kritik Ankara hamlesi!..
    20. Büyükçekmece’de Başkan Akgün 6’ıncı..
    21. Avrupa Şampiyonasından 1 Gümüş, 2..
    22. MTDF Başkanı Öter: "Sivil toplum..
    23. AFAD'dan "Dünya Sağlık Günü" mesajı
    24. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
    25. Başkent’te yaya üst geçitlerinin..
    26. Burdur’da skandal olay! ‘’Belki de..
    27. Kepsut yolundaki kazada iki kişi..
    28. Palandöken kartalları kaldığı yerden..
    29. Danimarka’dan NATO uyanıklığı!..
    30. (Özel) Bal arıları özgürlüğüne kavuştu
    Bardakçı'dan İmamoğlu'na usul ve erkân dersi! Eyüp Sultan Türbesi'ndeki namazın ayrıntılarını anlattı
    Bardakçı'dan İmamoğlu'na usul ve erkân dersi! Eyüp Sultan Türbesi'ndeki namazın ayrıntılarını anlattı
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Darbeci Sisi'den İstanbul'un göbeğinde 'M. Kemal' provokasyonu!
    Darbeci Sisi'den İstanbul'un göbeğinde 'M. Kemal' provokasyonu!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var