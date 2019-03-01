Batman’da 15 projeye 10 milyon 421 bin TL hibe

Batman’da kırsal kalkınmayı destekleme çalışmaları kapsamında 15 projeye toplam 10 milyon 421 bin TL hibe desteği verildi.

Batman Valiliği’nden konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı 11. ve 12. etap çalışmaları ilimizde devam etmektedir. İlimiz genelinde 01 Aralık 2018 ve 31 Ocak 2019 tarihleri arasında toplam bedeli 21 milyon 482 bin TL olan 4 adet büyükbaş besi hayvancılığı, 2 adet mantar yetiştiriciliği, 4 adet apart otel, 2 adet süt işleme, 1 adet et işleme ve paketleme, 1 adet hububat eleme-işleme ve 1 adet hindi yetiştiriciliği tesisi olmak üzere toplam 15 projeye 10 milyon 421 bin TL hibe desteği ödemesi yapılmıştır. Bu kapsamda ilimiz yatırımcılarına 11. etap için 01 Nisan 2019 tarihine kadar 8 milyon 74 bin TL, 12. etap için 31 Mayıs 2019 tarihine kadar 6 milyon 861 bin TL daha hibe ödemesi yapılması planlanmaktadır” denildi.