Batman ve Siirt'te bayram namazı

BATMAN/SİİRT (AA) - Batman ve Siirt'te halk, bayram namazı için camilere akın etti. Batman'da camileri dolduran her yaştan kişi, bayram namazı için birlikte saf tuttu. Camilere sığmayan cemaat ise avluya konulan hasırların üzerinde namazını eda etti. İl Müftüsü Turgut Erhan, Belde Mahallesi'nde Şevket Başak Camisi'nde namaz öncesi verdiği vaazında bayram namazının önemini anlatarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Namazın ardından halk camide bayramlaştı. - Siirt Halid Bin Velid Camisi'ne gelen genç, yaşlı çok sayıda Siirtli, bayram namazı için birlikte saf tuttu. Camiye sığmayan cemaat ise bayram namazını hasır ve seccadeler üzerinde avluda kıldı. Cemaat, hutbenin okunması ve duanın ardından bayramlaştı.





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