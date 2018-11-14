Batman ve Mardin'de silah ve mühimmat bulundu

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Batman merkeze bağlı Demirbilek köyü kırsalında arazi arama ve tarafa faaliyeti sırasında toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi. Bomba arama köpeği Hırçın'ın da katıldığı operasyonda 3 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirdi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kızıltepe'de mısır tarlasında plastik patlayıcı bulundu

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından mısır tarlasında yapılan aramada, 55 kilogram plastik patlayıcı, 15 fünye, 5 infilaklı fitil, 9 elektronik düzenek, 4 pil bloğu ve 1 uzaktan kumanda ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edildi.