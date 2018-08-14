Batman Valiliğinden patlamayla ilgili açıklaması

Batman Valiliği, bugün saat 16.00 sularında Yeşiltepe Mahallesi'nde bir evin bahçesinde nedeni belli olmayan patlama sonucu; yaşları 4, 6, 9 ve 12 olmak üzere 4 çocuğun yaralandığını duyurdu.

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada yaralanan çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, "Yaralanan çocuklar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Çocuklardan 2'si ayakta tedavi edilirken, 2'sinin ise hastanede tedavileri devam etmektir. Patlamada yararlanan çocukların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olayla ilgili inceleme devam etmektedir. Teknik incelemenin tamamlanmasının ardından gerekli açıklama yapılacaktır" denildi.