Batman Üniversitesi’nde şehitler için dua edildi

Batman Üniversitesi’nde Yeni Zelanda’da düzenlenen saldırı ve şehitler için dua edilip helva dağıtıldı.

Merkez kampüsünde düzenlenen etkinliğe, Batman Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş’un yanı sıra üniversite personeli ve öğrencileri katıldı. Burada bir konuşma yapan Rektör Aydın, etkinliği şehitler için organize ettiklerini söyledi. Yeni Zelanda’da yaşanan saldırı ve şehitler için bir araya geldiklerini söyledi. Rektör Aydın, "Geçtiğimiz cuma günü Yeni Zelanda’da Haçlı ruhu canlanarak 50 Müslüman kardeşimizi katlettiler, bunu için bizde hem Çanakkale şehitlerine bir mevlit okutalım bir dua edelim taziye verelim hem de camide şehit olan kardeşlerimize taziye verelim ve dua okutalım istedik. Onların ruhuna ne yapsak azdır, biz onlara dua etmekle başlayacağız, inşallah bu dualarımız tüm İslam aleminin uyanışına, dirilişine ve tek yumruk olmasına vesile olur. Dualarımız şehitlerimiz için" dedi.