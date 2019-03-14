Batman Üniversitesi’nde ’Milletin Sesi Mehmet Akif’ paneli düzenlendi

Batman Üniversitesi tarafından 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla ’Milletin Sesi Mehmet Akif’ konulu panel, Merkez Kampüs Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Doç. Dr. Ferhat Korkmaz moderatörlüğünde, Dr. Öğretim Üyesi Fahri Özteke, Dr. Öğretim Üyesi Osman Karlangıç ve Dr. Öğretim Üyesi Mahfuz Zariç’in panelist olarak katıldığı program, Rektör Yardımcısı Engin Tilkat ve Genel Sekreter Adnan Selçuk Erginöz, üniversite personeli, öğrencileri ve davetlilerin katılımıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Tilkat, önemli olaylar, önemli kilometre taşları niteliğinde abidevi şahsiyetlerin olduğunu belirterek, genç nesillerin iyi yetişmeleri, geleceğe güvenle bakabilmeleri, millet hayatında yeni değerlerin ortaya çıkabilmesi ve milli şuurun ayakta tutulabilmesi için bunları hatırlamak ve hatırlatmak gerektiğini ifade etti.

Rektör Yardımcısı Tilkat, "Kara günlerin göstergesi, kahramanlık destanımız, elbette kimliğimiz, yurtseverlik ve özgürlük aşkımız İstiklal Marşıdır. Mehmet Akif’in milletimizin sinesinden, onun acılarını, umutlarını ve kararlığını adeta İstiklal Marşı’yla abideleştirdi. Buradaki korku ifadesi sıradan bir korku olmayıp, her karış toprağı şehit kanları ile yoğrulmuş aziz vatanımızın kaybedilme endişesinin dillendirilmesidir. En olumsuz durumlarda dahi ümitli kalabilmenin bir ifadesidir. Çünkü esarette, ümitsizlikte bize yakışmazdı” dedi.

Mehmet Akif’in bir başka dizesinde yine “Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın” diye gençlere seslendiğini belirten Tilkat, “Vatanı koruması; bastığı yerleri toprak diyerek geçmeyen, bu topraklar altında kefensiz yatanları, kefensiz yatan şehit dedelerini unutmayan, vefalı bir gençliğin eliyle olacaktır. Milletimizin hür yaşama azmi ve aşkı Mustafa Kemal gibi eşsiz bir liderin başkanlığında bizlere yeni ufuklar açtı” diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy’un hayatını konu alan belgeselin gösteriminin ardından Fen Edebiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Evin Doğan’ın İstiklal Marşı’nı okumasıyla devam eden program Doç. Dr. Ferhat Korkmaz moderatörlüğünde, Dr. Öğretim Üyesi Fahri Özteke, Dr. Öğretim Üyesi Osman Karlangıç ve Dr. Öğretim Üyesi Mahfuz Zariç’in panel sunumları ile tamamlandı.