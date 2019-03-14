0553 313 94 23

Batman Üniversitesi’nde ’Milletin Sesi Mehmet Akif’ paneli düzenlendi

Batman Üniversitesi tarafından 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla ’Milletin Sesi Mehmet Akif’ konulu panel, Merkez Kampüs Konferans Salonu’nda düzenlendi.

14 Mart 2019 Perşembe 16:23
Batman Üniversitesi’nde ’Milletin Sesi Mehmet Akif’ paneli düzenlendi

Batman Üniversitesi tarafından 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla ’Milletin Sesi Mehmet Akif’ konulu panel, Merkez Kampüs Konferans Salonu’nda düzenlendi.


Doç. Dr. Ferhat Korkmaz moderatörlüğünde, Dr. Öğretim Üyesi Fahri Özteke, Dr. Öğretim Üyesi Osman Karlangıç ve Dr. Öğretim Üyesi Mahfuz Zariç’in panelist olarak katıldığı program, Rektör Yardımcısı Engin Tilkat ve Genel Sekreter Adnan Selçuk Erginöz, üniversite personeli, öğrencileri ve davetlilerin katılımıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Tilkat, önemli olaylar, önemli kilometre taşları niteliğinde abidevi şahsiyetlerin olduğunu belirterek, genç nesillerin iyi yetişmeleri, geleceğe güvenle bakabilmeleri, millet hayatında yeni değerlerin ortaya çıkabilmesi ve milli şuurun ayakta tutulabilmesi için bunları hatırlamak ve hatırlatmak gerektiğini ifade etti.


Rektör Yardımcısı Tilkat, "Kara günlerin göstergesi, kahramanlık destanımız, elbette kimliğimiz, yurtseverlik ve özgürlük aşkımız İstiklal Marşıdır. Mehmet Akif’in milletimizin sinesinden, onun acılarını, umutlarını ve kararlığını adeta İstiklal Marşı’yla abideleştirdi. Buradaki korku ifadesi sıradan bir korku olmayıp, her karış toprağı şehit kanları ile yoğrulmuş aziz vatanımızın kaybedilme endişesinin dillendirilmesidir. En olumsuz durumlarda dahi ümitli kalabilmenin bir ifadesidir. Çünkü esarette, ümitsizlikte bize yakışmazdı” dedi.


Mehmet Akif’in bir başka dizesinde yine “Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın” diye gençlere seslendiğini belirten Tilkat, “Vatanı koruması; bastığı yerleri toprak diyerek geçmeyen, bu topraklar altında kefensiz yatanları, kefensiz yatan şehit dedelerini unutmayan, vefalı bir gençliğin eliyle olacaktır. Milletimizin hür yaşama azmi ve aşkı Mustafa Kemal gibi eşsiz bir liderin başkanlığında bizlere yeni ufuklar açtı” diye konuştu.


Mehmet Akif Ersoy’un hayatını konu alan belgeselin gösteriminin ardından Fen Edebiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Evin Doğan’ın İstiklal Marşı’nı okumasıyla devam eden program Doç. Dr. Ferhat Korkmaz moderatörlüğünde, Dr. Öğretim Üyesi Fahri Özteke, Dr. Öğretim Üyesi Osman Karlangıç ve Dr. Öğretim Üyesi Mahfuz Zariç’in panel sunumları ile tamamlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:23
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şırnak’ta öğretmen servisi kaza yaptı: 6 yaralı
    1. Şırnak’ta öğretmen servisi kaza yaptı:..
    2. Suriyeli ailenin yürek burkan dramı
    3. Bahçeli: “Zillet ittifakının işi gücü..
    4. 15. Hava Bölüğü Uzunköprü’den yola..
    5. Yaşlı adam traktör üzerinde kalp krizi..
    6. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma..
    7. Sakın bu oyunlara gelmeyin! 100 bin..
    8. Adana’da "Uyum Buluşmaları"
    9. SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde..
    10. Ünlü mafya babası öldürüldü!
    11. Bin 500 adet leylandi toprakla buluştu
    12. "ABD'nin İsrail'in Golan Tepeleri'ni..
    13. Moody's'ten Türk Devlet Bankaları..
    14. Çorum’da 8 kişide kızamık vakası..
    15. Yücel Yılmaz’dan Tıp Bayramı ziyareti
    16. Hastanede ’14 Mart Tıp Bayramı’..
    17. Güreş Türkiye Şampiyonası İl Seçmeleri..
    18. Venezuela'daki elektrik kesintisi
    19. Isparta’da Tıp Bayramı kutlamaları
    20. Otomobilin çarptığı bisikletli genç..
    21. Deprem tahmincisi Hoogerbeets yine..
    22. "CHP'liler kul hakkı yemez"
    23. Başkan Çınar, Voleybol Federasyonu..
    24. Başkan Yalçın, sağlık çalışanlarının..
    25. İlkadım’da Cumhur İttifakı’na güçlü..
    26. Vali Şentürk Bozüyük’te iş adamlarına..
    27. Çocuklar uzaya gitmeden astronot oldu
    28. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    29. Arnavutluk’un aday kadrosu açıklandı
    30. Zidane'lı Real Madrid'den ilk transfer!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu