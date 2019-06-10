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Batman Üniversitesi’nde bayramlaşma

Batman Üniversitesi Rektörü Prof.

10 Haziran 2019 Pazartesi 17:16
Batman Üniversitesi’nde bayramlaşma

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, akademik ve idari personel ile bayramlaştı.


Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından mesainin ilk gününde Batı Raman ve Merkez Kampüste düzenlenen bayramlaşma töreninde Rektör Durmuş, tüm personelin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Bayramlaşma töreninde konuşan Rektör Durmuş, “Batman Üniversitesi büyüyor. Bugün iki kampüsümüzde hem Batı Raman’da hem de Merkez’de bayramlaştık. Üniversitemizin yetiştirdiği profesörlerde görevlerine başladı. İlk göreve geldiğimizde rektör yardımcısı olabilecek profesörlerimiz çok azdı. Emin adımlarla büyüyoruz. Büyürken de üniversitemizde huzur ve mutluluk hakim olsun istiyorum. Biz büyük bir aileyiz, aranızda dargınlar varsa bayram vesilesiyle barışsın. Dünya hayatı kısadır üzmeye ve üzülmeye değmez. Tüm personelimizin ve ailelerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik ederim. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 17:16
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