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Batman Üniversitesi’nde 5. kariyer günleri programı düzenlendi

Batman Üniversitesi ve İŞKUR işbirliği ile 5.

24 Şubat 2019 Pazar 12:52
Batman Üniversitesi’nde 5. kariyer günleri programı düzenlendi

Batman Üniversitesi ve İŞKUR işbirliği ile 5. kariyer günleri kapsamında ’Zirve yolunda hayat hikayeleri’ konulu seminer düzenlendi.


Batman Üniversitesi Merkez Kampüs konferans salonunda düzenlenen programa, Rektör danışmanı öğretim görevlisi Volkan Arı, Batman Müftüsü Turgut Erhan, Batman İŞKUR Müdürü Besim Eviz, MYO Müdürü Doç. Dr. Yahya Hışman Çelik, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. öğretim üyesi Musa Kılıç, ASKON Başkanı M. Selman Nasıroğlu, kurum müdürleri, iş dünyasının temsilcileri, üniversitemiz personeli, öğrencileri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Açılış konuşmasını yapan Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. öğretim üyesi Musa Kılıç, geçen yıl olduğu gibi bu yılda İŞKUR ile çalışma içerisine girdiklerini söyledi. Etkinliklerden birinin bugün başladığını kaydeden Kılıç, "Öğrencilerimizden tek ricam lütfen bu programları kaçırmayın, çünkü gelecek hayatta iş hayatınızda size gerekli olacak tüm bilgiler bu programlarda yer alacak. Lütfen beraber olalım birlikte olalım birlikte öğrenelim"’ dedi.


Batman İŞKUR Müdürü Besim Eviz de, 5. kariyer günleri etkinliklerinin üniversite içinde ve dışında devam edeceğini söyledi.


Programın sonunda İŞKUR İl Müdürü Besim Eviz, seminer veren eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya’ya plaket takdim etti.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 12:52
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