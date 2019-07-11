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Batman Üniversitesi öğrencisi ’Elektronik serum askı sistemi’ projesi bölge birincisi oldu

TÜBİTAK-2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışmaları kapsamında Batman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Dr.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:50
Batman Üniversitesi öğrencisi ’Elektronik serum askı sistemi’ projesi bölge birincisi oldu

TÜBİTAK-2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışmaları kapsamında Batman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İlknur Yeşilçınar’ın danışmanlığında Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencisi Nergiz Özçam’ın sunduğu ’Elektronik Serum Askı Sistemi’ adlı projesi 24-26 Haziran tarihlerinde Erzurum’da gerçekleştirilen yarışmada ’Sağlık’ kategorisinde birincilik ödülü aldı.


Birincilik ödülünün yanı sıra 17 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek TÜBİTAK-2242 Projeleri Türkiye Seçmelerine de davet edilen proje ile ilgili konuşan Özçam, “Projemizin sağlık alanında bölge birincisi olması bizleri çok mutlu etti. İnşallah Türkiye Seçmelerinden de sağlık kategorisinde birincilik ile döneriz. Emeği geçen başta Dr. Öğretim Üyesi İlknur Yeşilçınar hocama, Yüksekokul Müdürümüz Abdulkadir Levent’e, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hakan Samur’a ve Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş’a teşekkür ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:50
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