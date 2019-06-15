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Batman Üniversitesi büyüyor

2007 yılında kurulan Batman Üniversitesi’nin çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü ifade eden Rektör Prof.

15 Haziran 2019 Cumartesi 15:39
Batman Üniversitesi büyüyor

2007 yılında kurulan Batman Üniversitesi’nin çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü ifade eden Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş, Batman Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başlayan akademisyenlerin şuanda alanlarında “Profesör” unvanı almaya başladığını açıkladı.


Göreve başladıkları dönemde Rektör Yardımcılığı görevi için sınırlı sayıda “Profesör” olduğunu belirten Batman Üniversitesi Rektörü Durmuş, “Şuanda çok şükür pek çok profesörümüz var. Batman Üniversitesi ailesi olarak kalitemizi yükseltmek için öğretim üyesi sayımızı arttırmak için çalışmaktayız. Akademisyen arkadaşlarımıza her daim söylüyorum. Alanında iyi yetişmiş öğretim üyesi arkadaşlarınızı üniversitenizde çalışmaya davet edin. Özellikle Batmanlı öğretim üyeleriniz Üniversitemizde akademisyen olmasını istiyoruz. Üniversitemizin ve öğrencilerimizin buna ihtiyacı var. Her bölümümüzde onlarca öğretim üyesi olsun istiyorum ve bunun için çaba harcıyoruz. Yakın zamanda Öğretim Üyesi alımı ilanımız sonuçlandı, şimdi yeni bir ilan hazırlığımızı sürdürmekteyiz” dedi.


Batman Üniversitesi’nde profesör unvanı alan akademisyenlerimizle gurur duyduklarını ifade eden Rektör Durmuş, konuşmasında şunları kaydetti:


“2007 yılında kurulan Batman Üniversitesi’nde yetişip “Profesörlük” unvanı alan akademisyenler görevlerine başladı. Aslen Batmanlı olan ve Batman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Makine Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Aydın’ı, Rektör Yardımcılığı görevine atadık. Öncesinde yine bölgeden Diyarbakırlı ve yıllardır Batman Üniversitesinde çalışan ve “Profesörlük”unvanını Batman Üniversitesinde alan Prof. Dr. Engin Tilkat ve aslen Tokatlı olan ve yıllarca Diyarbakır’da akademisyenlik yapan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde “Profesörlük” unvanı alan Prof. Dr. Hakan Samur’u Rektör Yardımcılığına atadık. Batman doğumlu ve Batman Üniversitesi’nden “Profesörlük” unvanı alan Elektrik Elektronik Mühendisi Prof. Dr. Necmettin Sezgin Mühendislik Fakültesi Dekan vekilli olarak atadık. Batman Üniversitesinde profesörlük unvanı alan Prof. Dr. Şemsettin Dursun’u, İslami İlimler Fakültesi Dekan vekilli ve BESYO Müdürü olarak atadık. Batman Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Prof. Dr. Seçkin Aydın ise “Profesörlük”unvanı alarak Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan vekili olarak atadık. Batman Üniversitesinden “Profesörlük” unvanı alan İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Şehnaz Tiğrek’i Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak atadık. Yine Batman doğumlu olup Batman Üniversitesi’nde “Profesörlük” unvanı alan Prof. Dr. Abdulkadir Levent’i, Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak atadık. Batman Üniversitesine emek harcayan akademisyenlerin akademik yükselmelerini her zaman teşvik ettik. Teşvik etmeye devam edeceğiz. Onların çalışmalarından ve yükselmelerinden gurur duyuyorum. Bizler üniversitemizi ileriye daha doğrusu Batman’ı ileriye taşımanın gayreti içerisindeyiz. Bölgenin güçlü üniversiteyiz.”

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 15:39
  1. bilim
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