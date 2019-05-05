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Batman Üniversitesi bahar şenlikleri devam ediyor

Batman Üniversitesi 2019 bahar şenlikleri kapsamında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından merkez kampüste organize edilen Doktor adlı tiyatro oyunu ile Batman Valiliği Türk Halk Müziği Korosu konseri verildi.

05 Mayıs 2019 Pazar 16:48
Batman Üniversitesi bahar şenlikleri devam ediyor

Batman Üniversitesi 2019 bahar şenlikleri kapsamında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından merkez kampüste organize edilen Doktor adlı tiyatro oyunu ile Batman Valiliği Türk Halk Müziği Korosu konseri verildi.


Ramazan ayı öncesinde tamamlanması planlanan 2019 bahar şenlikleri düzenlenen etkinliklerle devam ediyor. Bu kapsamda gösterilen Doktor adlı tiyatro oyunu, merkez kampüs konferans salonunda öğrencileri kahkahalara boğdu. Keyifli vakit geçiren öğrenciler tiyatro oyununun sonunda oyuncuları ayakta alkışladı. Batman Valiliği Türk Halk Müziği Korosu konserinde de güzel vakit geçiren öğrenciler, türkülere eşlik etti.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 16:48
  1. konser
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