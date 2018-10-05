Batman şehitleri uğurlanıyor

Batman'ın Gercüş ilçesinde dün sabah terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen 8 asker için uğurlama töreni düzenleniyor. Batman'daki Hava Üs Komutanlığı'ndaki basına kapalı olarak düzenlenen ilk cenaze uğurlama törenine, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman Valisi Ahmet Deniz, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in yanısıra kamu kurum yöneticileri, askeri erkan, şehitlerin silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlerin özgeçmişleri okundu

Şehit naaşlarının katafalka konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından şehitlerin özgeçmişi okundu. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hamit Bal'ın yaptığı konuşmanın ardından, şehitler için dua okundu. Daha sonra da şehit uzman çavuşlar, Ömer Ulus Yiğit İzmir'e, Yahya Şen Kırıkkale'ye, Uğur Göksu Samsun'a ve Süleyman Aydın'ın cenazesi ise Isparta'ya uğurlandı.

Samsunlu şehit Uğur Göksu'nun nişanlısı Nesrin Atağ, şehidini onun üniformasıyla karşıladı.

Dün akşam 4 askerin cenazesi uğurlanmıştı

AA'nın haberine göre dün akşam, şehit askerler Özgürcan İnce Ankara'ya, Neşet Gök Eskişehir'e ve Ali Hekim'in cenazesi toprağa verilmek üzere Antalya'ya gönderilmişti. Saldırının yaşandığı bölgede, kaçan teröristlerin yakalanması için 2 gündür havadan ve karadan başlatılan operasyonlar sürüyor. Sarp dağlık bölge olan Mardin, Siirt ve Batman kırsal alanında havadan İHA ve SİHA ile yer yer de drone ile bölge didik didik aranıyor. Saldırıda yaralanan bir askerin ise tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

Şehit Okan Dinçer'in cenazesi Balıkesir'e getirildi

Batman'da terör örgütünün el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırısı sonrasında şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Okan Dinçer'in na'şı Balıkesir'e getirildi. Şehit Okan Dinçer'in şehadet haberi doğup büyüdüğü Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Bademli kırsalını yasa boğdu. Şehidin cenazesi Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'na uçakla getirildi. Cenazeyi Balıkesir il protokolü ve şehidin yakınları karşıladı. Şehidin cenazesi defin işlemleri için Bademli Köyü'ne götürüldü.

Şehit Ali Hekim Isparta'da uğurlanıyor

Patlamada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Hekim (24), memleketi Isparta’da askeri törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatak, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Burdur Valisi Hasan Şıldak Isparta Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Bilgin Çetinbağ, devlet erkanı ile çok sayıda vatandaş ve şehidin yakınları katılıyor. Şehidin cenazesi cuma namazının kılınmasının ardından Isparta Garnizon Şehitilği’nde toprağına verilecek.

Şehit Neşet Gök'ün cenazesi Reşadiye Camii'ne getirildi

Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün naaşı, cenaze namazının kılınacağı Reşadiye Camii’ne getirildi.

Uçakla Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı’na dün akşam getirilen Şehit Gök’ün Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri törenle karşılandı. Cenaze namazına Şehit Neşet Gök'ün yakınları ve protokol dışında katılmak isteyen vatandaşlar da cami avlusunu doldurdu.