Batman sanayi ile gelişiyor

Batman’da barış ve huzur ortamından sonra artan yatırımlar şehrin gelişimine ekonomik ve sosyal anlamda katkı sunmaya devam ediyor. 7’nci genişleme çalışması ile birlikte OSB’ye bin 300 dekarlık alan ekleneceğini belirten Batman Valisi Hulusi Şahin, "OSB bu genişleme ile gidebileceği sınırların sonuna geldi. Yeni bir OSB için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Batman Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) şimdiye kadar yapılan genişleme çalışmaları ile birlikte 6 bin kişinin üzerinde istihdam sağlandığı belirtildi. Batman’ın tekstil sektöründe önemli bir konuma sahip olduğunu kaydeden Vali Şahin, irili ufaklı 170 tekstil atölyesinin bulunduğunu ve bunlarda yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi.

"İkinci OSB için çalışmalarımız sürüyor’

Vali Şahin, ikinci OSB için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Batman gerçekten sanayi kültürü olan bir şehir. İlk petrolün çıkarılması, ardından kurulan rafineri ve etrafında büyüyen şehirle beraber aslında bir imalat kültürü de oluşmuş, bir girişimci ruh da var. Huzur ve güven ortamının tesis edilmesinden sonra şehir gerçekten tabiri caizse şahlanmış. Şu anda ekonomik bir sıkışıklık olmasına rağmen Organize Sanayi Bölgesi olarak yüzde 100 doluluk oranı ile çalışıyoruz. OSB defalarca genişletilmiş. Şu anda 6’ncı genişletme çalışmalarını yapıyoruz. Yüzde 100 dolulukla 4 bin 200 kişi istihdam ediliyor ve bu 6’ncı etapta 37 parselin tamamının taleplileri hazır. Onlar da en az 2 bin istihdam sağlanacak ve 200 milyon TL’lik bir yatırım yapılacak. Bu da yetmeyecek bize ve 7’nci etabın da hazırlıkları tamamlandı. Orada da bin 300 dekarlık yeni bir etap olacak ve böylelikle 7’nci etabı da bu yılın sonlarına yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu anda birinci Organize Sanayi Bölgesi bu 7’nci genişlemeyle beraber artık gidebileceği sınırların sonuna geldi. Fakat biz sanayicimize hala sanayi parseli yetiştirememiş olacağız. Dolayısıyla ikinci Organize Sanayi’nin de hazırlıklarına başladık. Yeni bir Organize Sanayi Bölgesi için de çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

"Tekstilde çalışan sayısını 30 bine çıkarmayı hedefliyoruz"

Tekstilde çalışan sayısını 30 bine çıkarmayı hedeflediklerini belirten Vali Şahin, Batman’da bu konuda güzel bir ivme yakalandığını söyledi. Vali Şahin, "Böyle bir girişimci ruh gerçekten hele hele bu dönemde Türkiye’nin çoğu yerinde yok. Sanayicilerimize gerçekten o yönden teşekkür ediyoruz. İmalat sanayi var, yapı sektörü var, plastik var, kimya var ve tekstil var. Tekstil sadece Organize Sanayi’nin içinde değil, Organize Sanayi’nin dışında da şehir merkezinde hatta ilçelerimizde de yaygın bir şekilde yapılıyor. Şu anda irili ufaklı 170 tekstil atölyesi var. Bazıları 600-700 kişi çalıştıran büyük firmalar. Toplamda 20 binin üzerinde bir tekstil istihdamından bahsediyoruz. Sanayi parsel sıkışıklığı ve tekstil girişimcilerimizin, sanayicilerimiz yoğun talebine yetişemediğimiz için tekstilcilerle ilgili yeni bir oluşumun arayışı içindeyiz. Yani bir tekstil kent arayışı içerisindeyiz. Bununla ilgili şu anda bir çatı formül arıyoruz. Ya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi şeklinde olabilecek ya da küçük sanayi sitesi şeklinde de örgütlenebiliriz. Ayrıca İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) kapsamında da çalışmalar düşünüyoruz. Burada da planımız şu; küçük işletmeler şeklinde çalışan tekstil atölyelerimiz var. Merdiven altlarında çok da hijyenik olamayan şartlarda çalışıyorlar. Onlara işlerini geliştirebilecekleri, büyütebilecekleri ortam oluşturma üzere binaları biz yapacağız, onlara atölyeleri kiralayacağız makul ücretlerle ve onlar o merdiven altlarındaki sağlıksız ortamdan çıkıp bizim onlara sağladığımız fabrika ortamlarında hem istihdamı arttıracaklar hem de çok daha sağlıklı bir üretim imkanına kavuşacaklar. Bu çalışmalarla planladığımız 20 binlik istihdamı 30 binlere çok kısa süre içerisinde çıkarmak. Bunun potansiyeli var, pazarı var, alt yapısı var, her şeyi var" ifadelerini kullandı.

"İhracat rakamlarımız daha yüksek"

İhracatla ilgili rakamların yanıltıcı olabileceğini belirten Vali Şahin açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"14-15 milyon dolarlık ihracat rakamları gözüküyor. Fakat bu yanıltıcı çünkü bu sanayicilerimizin çok büyük bir bölümü Mersin’den ya da İstanbul’dan gümrüklemeyi yapıyorlar ve ihracat rakamları Mersin’e ve İstanbul’a yazılıyor. Bu yanıltıcı ve bunun çok çok üzerinde bir ihracat yapıyoruz. Ayrıca bizim tekstil yani Avrupa ülkelerine yapmış olduğumuz tekstilin dışında, sınıra yakın olmamız Irak ve Suriye’ye çok ciddi ihracat potansiyelimiz var. Özellikle Irak iç savaşından sonra, Suriye iç savaşından önce Batman çok büyük miktarda sanayi malları ihracatı yapan bir şehirdi. Şimdi oradaki göreceli sakinlikle beraber bu yeniden dönmeye başladı. Irak başta olmak üzere bizim ihracatımızda bir artış var. Suriye’de de ümit ediyoruz yakın bir zamanda gerçekleşecek olan barış ortamından sonra Batman bundan çok ciddi istifade edecek."