Batman Ramazan imsakiye sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Batman sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Ramazan ayında oruç tutmak bize Rabbimiz tarafından farz kılınmıştır. Çünkü oruç ibadeti, İslam dininin 5 farzından biridir. Saat farkında dolayı her ilde farklı zamanlarda oruç tutmaya başlanır ve açılır. Batman ilinde oturan kişiler imsak ve iftar saatlerini internette araştırıyor. Peki, Batman Ramazan imsakiye sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Batman sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Ramazan ayının gelmesine sayılı günler kaldı. Ramazan ayı ibadet ve nefsi terbiye etme ayıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir hadisi şerifinde “Mübarek Ramazan Ayı size geldi. Yüce Allah’ta bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema(cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır.” (Nesai, Sıyam,5) buyurmuştur. Hadisi şerifte de belirtildiği gibi bizi Rabbimize ibadet etmekten alıkoyan şeytan Ramazan ayının gelmesiyle bağlanıyor. Hem ibadet edebileceğimiz hem de nefsimizi terbiye edebileceğimiz bu ayda en çok merak edilen konulardan biri imsak ve sahur vakitleridir. İşte merak edilen haberin detayları…
Diyanet Batman imsakiye 2021
2021 Ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.
2021 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi