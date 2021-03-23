Batman Ramazan imsakiye sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Batman sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayının gelmesine sayılı günler kaldı. Ramazan ayı ibadet ve nefsi terbiye etme ayıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir hadisi şerifinde “Mübarek Ramazan Ayı size geldi. Yüce Allah’ta bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema(cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır.” (Nesai, Sıyam,5) buyurmuştur. Hadisi şerifte de belirtildiği gibi bizi Rabbimize ibadet etmekten alıkoyan şeytan Ramazan ayının gelmesiyle bağlanıyor. Hem ibadet edebileceğimiz hem de nefsimizi terbiye edebileceğimiz bu ayda en çok merak edilen konulardan biri imsak ve sahur vakitleridir. İşte merak edilen haberin detayları…

Diyanet Batman imsakiye 2021

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi