Batman Otogarı'ndaki bıçaklı sopalı saldırı Emniyet Genel Müdürlüğünden, Batman Otobüs Terminali'nde bıçaklı sopalı saldırı olayına müdahalede yetersiz kalan polis memurları hakkında idari soruşturma başlatıldı

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünden, Batman Otobüs Terminali'nde bıçaklı sopalı saldırı olayına müdahalede yetersiz kalan polis memurları hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Batman Otobüs Terminali'nde yaşanan ve 1 kişinin bıçaklı sopalı saldırıya uğramasıyla ilgili videonun paylaşılmasının ardından çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "28 Ağustos 2019 günü Batman Otobüs Terminali'nde gerçekleşen olaya ilk müdahalede bulunan polis memurları hakkında 'olaya müdahaleleri yönünden' idari soruşturma başlatılmıştır. Olayın faili R.K ve A.K isimli şahıslar ise aynı gün sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştır." Batman'daki olayda bir genç, aralarında husumet olduğu belirtilen R.K. ve A.K'nin bıçaklı ve sopalı saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.