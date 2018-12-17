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Batman çiçek bahçesine dönüştü

Görevlendirme yapılan Batman Belediyesince 2 yılda 3 milyon 500 bin çiçek toprakla buluşturuldu- Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy:- "Görevlendirme öncesi Batman'da kişi başına düşen yeşil alan 3 metrekare iken, bu oran yüzde 10'a yaklaştı. Kentimizi çiçek bahçesine dönüştürdük"

17 Aralık 2018 Pazartesi 15:39
Batman çiçek bahçesine dönüştü

BATMAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesince yürütülen çalışmalarla kent adeta çiçek bahçesine dönüştü.

Batman Belediyesine yapılan görevlendirmenin ardından bütçenin doğrudan halka hizmet olarak yansıtılması için başlatılan hummalı çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda alt yapıdan temizliğe, üst yapıdan ulaşım, park ve bahçelerin düzenlenmesine kadar rutin belediyecilik hizmetlerinin eksiksiz sunulduğu kentte, toplumun her kesiminin yaşamına dokunan, yüz güldüren projeler uygulanıyor.

Görevlendirmenin yapıldığı 2016'dan bu yana kente 40 park kazandırıldı, bu parklara kurulan spor aletleri ile halk spor yapmaya teşvik edildi.

180 bin metrekarelik alan yeşillendirilerek ışıklandırıldı. Yeşil alanlara 66 çocuk oyun grubu kuruldu, kent merkezinde oluşturulan park ve bahçelerin yanı sıra orta refüjlere aralarında lale ve menekşe de bulunan 3 milyon 500 bin çiçek ekildi.

Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal hizmet anlayışı ile halkın hayatını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Kentte yolların düzenlendiğini, asfaltsız, parkesiz yol kalmadığını dile getiren Aksoy, şehir içi ulaşım sorununu hizmete alınan yaklaşık 40 otobüsle bir nebze de olsa giderdiklerini belirtti.

Aksoy, şehrin en önemli sorunlarının başında gelen çöp sorununu ortadan kaldırdıklarını ifade ederek "Cadde ve sokaklarımız artık tertemiz. İnsanlar artık temiz olduğu için yerlere çöp atmıyor. Bir temizlik kültürümüz oluştu." dedi.

- Yeşil alan miktarı artırıldı

Görevlendirme öncesi kentte ciddi oranda yeşil alan eksiği olduğunu anlatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Görevlendirme öncesi Batman'da kişi başına düşen yeşil alan 3 metrekare iken, bu oran yüzde 10'a yaklaştı. Çalışmalarımızla insanlarımızın göz zevkine de hitap etmeye başladık. Kentimizi çiçek bahçesine dönüştürdük. Kentimize 40 park kazandırdık. Buralara spor aletleri yerleştirilerek vatandaşlarımızı spora teşvik ettik. İnsanlar artık sabahları evlerinden çıkıp buralarda spor yapmadan işine gitmiyor. 180 bin metrekarelik alanı yeşillendirerek ışıklandırdık."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 15:39
  1. Batman
  2. Belediye
  3. Çiçek
  4. görevlendirme
  5. KHK

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