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Batman Çayı'nda akıntıya kapılan genç kayboldu

05 Haziran 2019 Çarşamba 20:44
Batman Çayı'nda akıntıya kapılan genç kayboldu

BATMAN (AA) - Batman'da serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda akıntıya kapılan Suriyeli genç kayboldu.

Alınan bilgiye göre, arkadaşları ile Batman Çayı kenarına giden Suriyeli Süleyman Bozo, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Bozo, gözden kayboldu. Arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler Bozo'nun bulunması için çalışma başlattı.

Sonuçsuz kalan arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Çalışmalara yarın sabah devam edileceği öğrenildi.


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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 20:44
  1. Batman
  2. boğulma
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