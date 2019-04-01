0553 313 94 23

Batman Belediyesini Dr. Mehmet Demir kazandı

Batman Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre HDP Batman Belediye Başkan Adayı Mehmet Demir kazandı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 00:22
Batman Belediyesini Dr. Mehmet Demir kazandı

Batman Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre HDP Batman Belediye Başkan Adayı Mehmet Demir kazandı.



Batman’da kesin olmayan sonuçlara göre, HDP’nin Adayı Mehmet Demir 107 bin 415, AK Parti Adayı Murat Güneştekin ise 46 bin 779 oy aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan ve HDP tarafından aday adayı olarak gösterilen Sabri Özdemir’in daha önce yargılandığı davalardan 3 yılın üzerinde ceza alması sonrası Sabri Özdemir’in yerine aday gösterilen Dr. Mehmet Demir, kesin olmayan sonuçlara göre Batman Belediyesinin HDP’li yeni belediye başkanı oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 00:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İzmir'e hizmet etmek benim için şereftir"
    1. "İzmir'e hizmet etmek benim için..
    2. Kılıçdaroğlu: Hepsini İstanbul'a..
    3. Nihat Zeybekci'den ilk açıklama!
    4. Almanya'da düştü: Ölüler var
    5. Kılıçdaroğlu'ndan seçim değerlendirmesi
    6. Mansur Yavaş: "Bugün hakkın yerini..
    7. Kılıçdaroğlu: "Bütün bu..
    8. İzmir'de seçim kutlaması
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’ya geldi
    10. Amasya’da silahlı kavga: 9 yaralı
    11. Böcek’ten birlik mesajı
    12. AK Partili Bülent Soylu’dan seçim..
    13. Yozgat Belediye Başkanlığını AK Parti..
    14. CHP’li Gürkan yeniden Edirne Belediye..
    15. Tünel çöktü araç trafiğe kapandı
    16. Zeybekci: “Gereken dersleri mutlaka..
    17. TİM Başkanı Gülle’den seçim açıklaması
    18. CHP Genel Merkezi'nde tekbir sesleri!
    19. Belediye başkanlığı koltuğuna 4 kadın..
    20. Konya’da Cumhur İttifakı’ndan seçim..
    Yeni parti iddialarıyla gündeme geliyordu! Gül ilk kez...
    Yeni parti iddialarıyla gündeme geliyordu! Gül ilk kez...
    Uygunsuz görüntüleri şikayet eden başörtülü öğrencilere öğretmenden şoke eden azar!
    Uygunsuz görüntüleri şikayet eden başörtülü öğrencilere öğretmenden şoke eden azar!
    Kavaklı'dan Peygamberimiz'e hakaret eden Nazif Ay'a sert tepki: Söz konusu İslam olunca, namussuzca saldırıyorlar!
    Kavaklı'dan Peygamberimiz'e hakaret eden Nazif Ay'a sert tepki: Söz konusu İslam olunca, namussuzca saldırıyorlar!
    Milli İHA Anka, Asya'ya uçtu!
    Milli İHA Anka, Asya'ya uçtu!
    PKK’ya giden 3 TIR silah ele geçirildi
    PKK’ya giden 3 TIR silah ele geçirildi

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Reuters'dan seçim günü algı operasyonu!
    Reuters'dan seçim günü algı operasyonu!
    CHP’ye mühür basılmış sahte oy pusulaları ele geçirildi
    CHP’ye mühür basılmış sahte oy pusulaları ele geçirildi