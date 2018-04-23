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Batman Belediyesi'nden çocuklara anlamlı hediye

Batman Belediyesi, Kültür Mahallesi'ndeki bir sokağı 'Çocuk Sokağı'na çevirdi. Sokak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na hazır edilerek, çocuklara armağan edildi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 10:23
Batman Belediyesi'nden çocuklara anlamlı hediye

Batman Belediyesi, Kültür Mahallesi'nde bulunan 500 metrelik bir sokağı çocukların oyun alanına dönüştürdü. Çocuk Sokağı'na dönüştürülen Kültür Mahallesi, 2617'nci sokaktaki duvarlar rengarenk boyanırken, figürlerle süslendi. Her türlü oyun alanları, futbol ve basketbol sahalarının da bulunduğu 'Çocuk Sokağı', Batman Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Emenlik ve Çocuk Bayramı'nda tamamlanarak, çocuklara armağan edildi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 10:23
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