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Batı’ya uydukça ailemiz batıyor!

15 yıl önce Avrupa’dan en bariz farkı insanlarının genç evlilik yaşı olan Türkiye, kadim değerlerimiz yerine AB kriterlerinin baz alınması, erkeklerin ‘öcü’leştirilmesi neticesinde gitgide Batı zihniyetine kayıyor. 2002’ye oranla erkeklerde 25’ten 27.7’ye, kadınlarda 22’den 24.6’ya yükselen ilk evlilik yaşında Türkiye, Batı ülkelerinden farksız hale geliyor.

09 Aralık 2018 Pazar 11:26
Batı’ya uydukça ailemiz batıyor!

Aile Bakanlığı’nın aile yerine kadın istihdamına kafa yorması, feminaziler tarafından erkeklerin ‘öcü’leştirilmesi, ‘genç evlenme geç doğur’ politikası ve kadim değerlerimiz yerine AB kriterlerinin ölçü alınması neticesinde Türkiye, ilk evlilik yaşında Avrupa ülkelerinden farksız hale geliyor. Aile kurumunun çöktüğü, zina ve fuhuş bataklığına saplanmış olan Batılı ülkelerde ileri yaşlara kayan ilk evlenme yaşı, son 15 yılda Türkiye’de de korkunç oranlara doğru yükseliyor.

Evlilik yaşı 28’e tırmandı

Kadına şiddeti engelleyeceği iddiasıyla getirilen ancak şiddet vakalarını artıran ve yuvaların yıkılmasına neden olan 6284, süresiz nafaka gibi AB müktesebatı adına hukuk sistemimize yerleştirilen yasaların yıkıcı etkisi belirginleşmeye devam ediyor. Toplumların yapı taşını oluşturan aile kurumu, Türkiye’de yavaş yavaş cazibesini kaybediyor. Aile Bakanlığı’nın kadın istihdamı ve kadınlara pozitif ayrımcılık gibi tuhaf uygulamalara kafa yorduğu ülkemizde ilk evlenme yaşı son 15 yılda tırmanarak 28’lere ulaştı.

2002’de erkeklerde 25.9, kadınlarda 22.7 olan ilk evlenme yaşı; 2004’te erkeklerde 26’ya, kadınlarda 22.8’e, 2005’te erkeklerde 26.1’e, kadınlarda 22.8’e, 2008’de erkeklerde 26.2’ye, kadınlarda 22.9’a, 2010’da erkeklerde 26.5’e, kadınlarda 23.2’ye yükseldi. 2011’de ortalama bir erkek 26.6 yaşında evlenirken, kadınlar 23.3’te, 2012’de erkekler 26.7’de, kadınlar 23.5’te, 2013’te erkekler 26.8’de, kadınlar 23.6’da, 2014’te erkekler 26.9’da kadınlar 23.7’de, 2015’te erkekler 27, kadınlar 23.9 yaşında evlendi. 2017’de ilk evlilik yaşı erkeklerde 25.5’ten 27.7’ye, kadınlarda 22.2’den 24.6’ya ulaştı.

Aile kurumu bitiyor

15 yıl önce Avrupa’dan en bariz farkı insanlarının genç evlilik yaşı olan Türkiye, gitgide Batı zihniyetine kayıyor. İstatistikler, ülkemizde 2002’den bu yana 22’den 28’lere yaklaşan ortalama evlilik yaşı oranlarında Batılı ülkelere benzediğimize işaret ediyor. Polonya’da 26.9, Ermenistan’da 27.4 olan ilk evlenme yaşı oranlarında Türkiye’nin yaklaştığı ülkeler şu şekilde:

Litvanya 28.1, Malta 28.8, Bulgaristan, 29, Slovakya 29.4, Sırbistan ile Hırvatistan 29.5, Slovenya 30.5, Portekiz 30.6, Belçika ile Lüksemburg 30.8, Fransa ile Macaristan 30.9, Yunanistan, Çekya ve İngiltere 31.5, Hollanda 31.8, Almanya 32.1, İtalya 32.3, Norveç 32.4, İspanya 32.7, İrlanda 33.1, Danimarka 33.5, İzlanda 33.6.

Toplumumuzun kalesi ailede durum vahim...

Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iş sektöründe kadın istihdamının son 10 yılda yüzde 63 artmasını sağladıkları yönünde tuhaf açıklamada bulunurken, istatistikler, Aile Bakanlığı’nın ana sorumluluk alanı olan yuva bütünlüğünün korunmasında son 10 yılda iç açıcı sonuçlar elde edilemediğini ortaya koyuyor. Kadın istihdamı için çaba sarf ederken aile sorunlarını göz ardı eden Aile Bakanlığı’nın esas görev sahasındaki başarısızlık tablosu istatistiklere yansıyor. Türkiye’de son 10 yılda boşanmalar yüzde 70 arttı, 10 yılda 1,2 milyon  çift boşandı. 10 yılda ilk evlenme yaşı kadınlarda 22.2’den 24.6’ya, erkeklerde 25,5’ten 27,7’ye yükseldi. Son 10 yılda 18-19 yaşında anne olanların sayısı yüzde 36, 20-24 yaş grubunda yüzde 20 düştü. 10 yılda çocukların Türkiye nüfusuna oranı geriledi. 10 yıl önce yüzde 30 olan oran 2017’de yüzde 28,3’e düştü. Kadınların doğurganlık hızı 2017’de Türkiye tarihinde ilk defa nüfus yenilenme düzeyi olan 2.10’un altında kaldı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 11:26
  1. Aile Bakanlığı
  2. genç evlenme geç doğur
  3. AB kriterleri
  4. evlilik yaşı
  5. zina
  6. fuhuş
  7. Aile kurumu
  8. Kadına şiddet
  9. süresiz nafaka
  10. 6284
  11. Avrupa
  12. genç evlilik yaşı
  13. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

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  • Bunun sebebiBunun sebebi17 dk önce
    Bunun sebebi bati falan degil issizlik. Gencler is bulamiyor yillarca atama bekliyorlar is ariyorlar. Is olmadan evlenmek kolaymi. Ekonomi ile lakali bu cokus
  • engineerengineer26 dk önce
    Ey İslam NeredesinGarabetler içinde yüzüyor bütün millet/Garb sefalet ile tesis edilince hillet/Vatanda batar millette nüksederse zillet/Hayat kaynağımız İslamiyet neredesin/Beşeri sistem dün çıktı bayat/Leş gibi olmuş kokuyor içtimai hayat/İnsanlık ediyor daha da edecek feryat/Ah Nuru Şeriat İslamiyet neredesin/Asırlardır kaybettik İslam’daki ahlakı/Terakkiyken halimiz tacil ettik helakı/Garba uydu mürtetler terk ettiler hallâkı/Nifaktır bizi yıkan ey İslam neredesin/Bedirler, Uhudlar, Niğbolular, Kosovalar/Zafer dolu niceler, kanla doldu ovalar/Kurtuldu hep zulümden mazlum olan yuvalar/İhkakı hak edensin ey İslam neredesin/İslam ordusu önünde hiç yoktu duracak/Zaferine set çekip ona tuzak kuracak/Mücahitler yetişti kâfirler kuduracak/Müsterihiz seninle ey İslam neredesin/Mükelleftir müminler korumakla dinini/Kıyam dalgasıyla bilir tağutlar haddini/Müminler çiğnetmemiş çiğnetmez serhaddini/İftiharımız sensin ey İslam neredesin/Rabbimizden nusreti yalvarıp istiyoruz/İslam’la kurtulacak bütün dünya diyoruz/İrtica damgasını mürtetlerden yiyoruz/Asra nur saçmaya gel ey İslam neredesin/Allah’ın vadi geldi ümitler canlanıyor/Mücahitler çıktı zalim tahtlar sallanıyor/Zincire vurulmuş halklar artık şahlanıyor/Mazlumların ümidi ey İslam neredesin/
  • TrumpTrump33 dk önce
    Asgari ücreti 2500 yaptırın bak millet nasıl ürüyor...
  • NerminNermin40 dk önce
    Dünyaya bir kere geliyorum. Onu da erken evlilik ve çocukla heba edemem. Sonra dünyaya getireceğimiz çocuklara insana yakışır bir hayat verebilecekmiyiz bu hayat koşullarında.
  • SelimSelim43 dk önce
    Bu tür Ak partiyi eleştiren haberleri burda görmek üzücü
  • AliAli58 dk önce
    Sorun yok kardaş Reis kurtarır bu milleti:)
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