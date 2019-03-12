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Batırılacak dev uçak, İbrice Limanı'na getirildi

Saros Körfezi'nde dalış turizmini canlandırmak ve yapay resif olarak kullanılmak için batırılacak Airbus A330 tipi uçağın parçaları, Antalya'dan 6 tırla yeniden birleştirileceği Edirne'ye geldi - 100 günde tek parça haline getirilecek 90 tonluk uçak, yapay resif oluşumuna katkıda bulunacak, kaçak balıkçılığa da engel olacak

12 Mart 2019 Salı 14:01
Batırılacak dev uçak, İbrice Limanı'na getirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de dalış turizmini canlandırmak ve yapay resif olarak kullanılmak üzere Saros Körfezi'nde batırılacak Airbus A330 tipi uçak, Antalya'dan yüklendiği 6 tırla yeniden birleştirileceği Edirne'ye geldi.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) desteğiyle Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) ve Skyair Shop arasında imzalanan anlaşma gereği, deniz turizmi ve balık çeşitliliğinin artması için yapay resif olarak kullanılacak 90 tonluk uçağın parçaları, İbrice Limanı'na getirildi.

Montaj ekibince yaklaşık 100 günlük bir sürede tekrar birleştirilecek uçak, temizlendikten sonra Erikli sahilinde belirlenen koordinatta batırılacak.

- "100 gün içerisinde uçağımız birleştirilecek"

TANAP Sosyal Çevresel Yatırım Programları İzleme Uzmanı Mutlu Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük uçaklarından biri olan Airbus A330 tipi uçağın bundan sonra yapay resif oluşumuna katkıda bulunacağını belirtti.

Uçağın parçalarının limanda birleştirileceğini ifade eden Erdem, "Uçağımız burada 100 gün içerisinde parçaları birleştirilip, yüzdürülüp daha sonra İbrice Limanı açıklarında batırılacak. Yapay resif oluşumuna, dalış turizmine katkı ve kaçak balıkçılığa engel olmak üzere bir faaliyettir." dedi.

Erdem, TANAP'ın Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında yüzde 95 hibe desteği sağlayarak projenin gerçekleştirilmesine katkıda bulunduğunu vurgulayarak, projeye katkısı olan herkese teşekkür etti.

Keşan Belediye Başkanı ve Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Mehmet Özcan ise Airbus A 330 tipi uçağın Türkiye’de ve dünyada batırılacak olan en büyük uçak batığı olacağını söyledi.

Özcan, Saros Körfezi'nin canlı türü çok fazla olan bir yer olduğunu anlatarak, "Bu canlılığın sürdürülebilir olması için bunların korunması ve barınması gereken yerler olması lazım. Kaçak avlanma olmaması gerekiyor. TANAP'lı yetkililere çok teşekkür ediyorum bu projeye olan destekleri için. Burada parçalara ayrılıp getirilen uçağımızın tekrar montajı yapılacak ve yüzer plastik toplar üzerinde limandan çıkarılıp bakanlık onaylı koordinatlara götürülüp orada batığı yapılacak. Proje bu şekilde tamamlanmış olacak." şeklinde konuştu.


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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:01
  1. resif
  2. saros körfezi
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