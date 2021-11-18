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Ekonomi ‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel'den yeni tahmin: Bu olmazsa dolar mutlaka düşecek
Ekonomi

‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel'den yeni tahmin: Bu olmazsa dolar mutlaka düşecek

Geçtiğimiz günlerde 'dolar paraşütsüz düşecek' diyen Ekonomist Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 16:19:00 - 2021-11-18 16:29:58
‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel'den yeni tahmin: Bu olmazsa dolar mutlaka düşecek

Ekonomist Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası döviz kurlarında yaşanan hareketlenmeyi değerlendirdi. Batırel, "Doların taliplisi olmazsa, alıcısı çıkmazsa mutlaka düşer" diyen Necmettin Batırel, "Bu fiyatlardan kim alır? 13 lira mı olacak? 15 lira mı olacak? 20 lira mı olacak? Bunlar hayal mahsulü rakamlar." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurlarında yaşanan hareketlenmeyi yorumlayan ekonomist Necmettin Batırel, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

TGRT Haber canlı yayınına katılan Necmettin Batırel yaptığı açıklamada, "2022 sonunda cari açık diye bir sorun kalmayacak. Şimdi bakın yabancı yatırımcıların TL/swap pozisyonları 5 milyar doları düşmüş vaziyette. O da sıfırlanacak. Doların taliplisi olmazsa mutlaka düşer. Bu fiyatlardan kim alıp ne yapacak? 13, 15, 20 lira mı olacak? Yani bunlar hayal mahsulü rakamlar. Türk ekonomisi bunu hak etmiyor. Sanki birileri Merkez Bankası’nın faizleri yükseltmesine yönelik operasyon yapıyorlar. Enflasyon kalıcı olmayacak. Piyasadaki fiyatların aşırı artış göstermesi durdu. Türkiye önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcıların akınına uğrayacak. Türkiye’nin büyüme hızını en kötü yüzde 9 görülüyor. Büyüyen ülkeye sermaye akını gelir. Yılı faiz anlamında yüzde 13,5 seviyesinde göreceğiz" dedi.

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