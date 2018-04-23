Batı'nın şok planı! Esed gitsin Rusya gelsin

Alman basında yer alan haberlere göre, Batılı politikacılarla Moskova arasında Suriye konulu hararetli müzakereler devam ediyor. Başta Amerika ve Fransa olmak üzere çok sayıda ülkeden Rusya'ya, Suriye'de Beşar Esed'i desteklemeyi bırakması temelinde birtakım teklifler götürüldü.

Batılı ülkelerin söz konusu teklifleri şu başlıklar altında:

-Rusya'nın Suriye'nin Akdeniz sahilinde Lazkiye ve Tarsus'taki askeri üslerinin korunması.

-Bölgeye iktisadi destek sağlanması.

-Suriye'nin yeniden imarı ve bunun için fon sağlanması.

-Bölgenin istikrara kavuşturulması.

-Rusya'nın Suriye'de problemlerin çözümünde meşru bir güç olarak kabul edilmesi.

Alman gazetelerinin ifadelerine göre, Batılı siyasiler Rusya'nın Tartus ve Lazkiye'de ki askeri üs ve limanlarının Rusya için ifade ettiği anlamın farkında. Bu yüzden de Rusya'ya söz konusu garantinin verilmesinin, müzakerelerin ilerlemesi için bir köşe taşı olduğu düşüncesini taşıyorlar.

PUTİN İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Suriye'de Beşar Esed rejiminin Rusya ile müzakereler sonucu düşürülmesi Batı'nın en temel isteği konumunda. Suriye'nin muhaliflerle Esed rejimi arasında bir savaş alanına dönmesi ve askeri bir çözümün Esed rejimi adına herhangi bir şey ifade etmeyecek olması bu müzakerelerin başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Bölge uzmanlarına göre her ne kadar Esed rejimi Rusya ve İran'ın desteğiyle Suriye'de muhaliflere karşı askeri başarılar kazanıyor olsa da, eninde sonunda Suriye'de Esed meşruiyetini yitirmiş bir aktör olarak kalacak. Bunun nedeni ise Esed rejiminin bir milyona yakın insanın ölümünden ve ülkede yaygın olarak işlenen insan hakları ihlallerinden doğrudan sorumlu olması.

ABD'nin Körfez ülkelerini de bu müzakerelerde aktif olarak kullanacağı düşünülüyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'nin ülkenin kuzeyinde Birleşik Arap Emirlikleri öncülüğünde bir güvenlik gücü kuracağı ifade edilmişti. Suriye'nin yeniden imarı için de gereken maddi kaynağı Körfez ülkelerinden karşılamayı düşünen Batı, şimdilik Putin'i ikna etmeye çalışıyor.

ANLAŞMA İHTİMALİ YÜKSEK

Suriye'de 8. yılına giren savaşta, daha önce birçok kere siyasi çözüm ve uzlaşı girişimi yaşanmıştı. Özellikle Cenevre ve Astana'da düzenlenen toplantılar uygulanabilir bir çözüm planının ortaya konulmaması nedeniyle neticesiz kalmıştı. Ancak Batı ülkeleri Rusya ile doğrudan pazarlık masasına oturması, Suriye'de her iki tarafın da tatmin olacağı bir uzlaşının ortaya çıkması ihtimalini güçlendiriyor. Putin'in, Esed'in koltuğu bırakması ve onun yerine bir başka ismin Suriye'nin başına geçmesi, bunun karşılığında da Rusya'nın bölgedeki otoritesinin kabulü ve üslerin korunması gibi tekliflere nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.