Batı'nın Libya'daki köpekleri bu kez Rusya'ya yalvardı: Türkiye'yi çıkarın

Liderliğini darbeci General Halife Hafter'in yaptığı Tobruk merkezli Libya ordusu sözcüsü Ahmed Mismari, Rusya Devlet BaşkanıVladimir Putin’in Libya’daki krizle de ilgilenmesi gerektiğini, Türkiye ve Katar gibi 'dış faktörler'i ülkeden çıkarması gerektiğini söyledi.

Mismari, "Rusya ve bizzat Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya sorununa müdahale etmeli ve Libya'dan Türkiye, Katar ve özellikle de İtalya gibi dış aktörlerin çıkarılması konusuyla ilgilenmesi gerekli. Rus diplomasisi burada önemli bir rol oynamalı" dedi.

"100'Ü AŞKIN LİBYA ASKERİ RUSYA'DA TEDAVİ EDİLDİ"

Sputnik'e konuşan Mismari, cihatçılarla çatışmalarda yaralanan Libya ordusundan 100'ü aşkın askerin Rusya'da tedavi edildiğini söyledi. Mismari, "Rusya Libya'ya çok önemli bir yardımda bulundu. Moskova'ya gönderilen 100'ü aşkın Libya askeri tedavi edildi. Bunun ordumuzda olumlu bir izlenim yarattı" dedi.

"RUSYA AMBARGO YÜZÜNDEN LİBYA'YA SİLAH GÖNDERMİYOR"

Rusya'nın Libya'ya son yıllarda silah sevkiyatı gerçekleştirip gerçekleştirmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Mismari, "Hayır, mevcut ambargo yüzünden son yıllarda bir sevkiyat yapılmadı" dedi.

BATI'NIN DOSTU, TÜRK'ÜN DÜŞMANI

Ahmed Mismari'nin sözcülüğünü yaptığı ve 'Libya Ordusu' olarak tanımlanan askeri yapı, pek çok hukuksuzlukla anılıyor. Tobruk, Derne, Kanfude gibi bölgelerde sivil katliamlarına imza atan Halife Hafter'in liderliğindeki yapı ülkedeki istikrarsızlığın en önemli etkenlerinden biri olarak gösteriliyor. Hafter, 2014 yılında ülkedeki Türkleri tehdit ederek çıkmaları için 48 saat süre vermiş ve başarısız bir darbe girişimine imza atmıştı.