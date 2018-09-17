0553 313 94 23

Batı'nın İslam düşmanlığı bitmiyor! Küstah İngiliz'den Hz. Peygamber'e hakaret

İngiltere'nin aşırı sağcı lideri olarak bilinen Gerard Batten, Hz. Peygamber'e hakaret içeren küstah açıklamalarda bulundu.

17 Eylül 2018 Pazartesi 23:25
Batı'nın İslam düşmanlığı bitmiyor! Küstah İngiliz'den Hz. Peygamber'e hakaret

 İngiltere'nin aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) lideri Gerard Batten’ın, katıldığı Müslüman karşıtı gösteride Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği ortaya çıktı.

İngiliz Sky News televizyonunun haberine göre, Batten, cumartesi ülkenin kuzey doğusundaki Sunderland kentinde aşırı sağ eğilimli futbol taraftarlarının oluşturduğu Demokratik Futbol Gençler Birliği (DFLA) tarafından düzenlenen gösteriye katıldı.

Gösteride yaptığı konuşmada İslam karşıtı ifadeler kullanan Batten, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren açıklamalarda bulundu.

"BUNDAN KAYGILANIYORUM"

Sunderland’deki eylemde aşırı sağcı göstericiler, kendileri ile ırkçılık karşıtı eylemcilerden oluşan bir grup arasında güvenlik bariyeri kuran polisle çatışmaya girerken, çıkan olaylarda 3 aşırı sağcı gösterici de gözaltına alındı.

Öte yandan Batten’ın Sundrland'deki gösteriye katılmasını değerlendiren eski UKIP lideri Nigel Farage, “Batten arkadaşlarını dikkatli seçmeli. Bu tür gruplar bütün bir dini hedef alıyorlar, bundan kaygılanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Futbol Gençler Birliği adı altında, İslam karşıtı bir holigan tarafından kurulan DFLA, ırkçı açıklama ve eylemlerinin tepki çekmesinin ardından adına “demokratik” sıfatını eklemişti.

UKIP lideri Batten kısa süre önce İngiliz Savunma Birliği (EDL) adlı aşırı sağ örgütün eski lideri ve PEGIDA’nın İngiltere şubesinin kurucusu Tommy Robinson’ı partiye üye olmaya davet etmişti.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 23:25
  1. Gerard Batten
  2. İngiltere

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan-Putin zirvesi sonrası Esed'e peş peşe saldırı!
    1. Erdoğan-Putin zirvesi sonrası Esed'e..
    2. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    3. Dev operasyon: 10 terörist öldürüldü!
    4. Katarlı gazeteciden Türkçe yorum:..
    5. 'Amerikan kabusu' cehennemi yaşattı!
    6. Batı'nın İslam düşmanlığı bitmiyor!..
    7. 12 Dev Adam'dan kritik galibiyet!
    8. Utanç günü! İşte Adnan Menderes'in son..
    9. Kedicikten akıl almaz Adnan Oktar..
    10. Başkandan İbrahim Üzülmez'e ağır sözler!
    11. İbrahim Kalın'dan İdlib açıklaması!
    12. Trenin çarptığı adamdan acı haber!
    13. "Yüzlerine tükürmek için gittim"
    14. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf..
    15. Facebook ve Twitter'da korkutan tuzak!..
    16. Karadeniz fırtınası Alanya'da dindi: 1-0
    17. Hazine'den 'dövizli sözleşme'..
    18. 20 yıllık savaş son buldu! Türkiye'den..
    19. Fındık atıklarıyla gelen mucize!..
    20. Kendine engel olamama hastalığı
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ABD 'rövanş' peşinde! S-400 anlaşması ile ilgili kritik iddia
    ABD 'rövanş' peşinde! S-400 anlaşması ile ilgili kritik iddia
    Emeklilikte sevindiren gelişme… Beklenen yasa geliyor
    Emeklilikte sevindiren gelişme… Beklenen yasa geliyor

    Günün Karikatürü

    18 Eylül 2018
    Kaftancıoğlu provokasyona hazırlanıyordu! İzin verilmedi
    Kaftancıoğlu provokasyona hazırlanıyordu! İzin verilmedi
    İbadi'den Türkiye'yi kızdıracak adım
    İbadi'den Türkiye'yi kızdıracak adım