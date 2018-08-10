Batı'nın ekonomik tetikçisi itiraf etti: Güçlü Türkiye istemiyorlar

yeniakit.com.tr: FETÖ, PKK/PYD/YPG, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütleri ile Türkiye'yi dize getiremeyen emperyalist ülkeler bu kez de ekonomi üzerinden saldırı başlattı. Daha önce Fetullahçı Papaz Andrew Brunson'u gerekçe göstererek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulayan ABD yönetimi son olarak Türkiye'den çelik ve alüminyum ithalatındaki gümrük vergilerini iki katına çıkardığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Türk lirasının ABD doları karşısında hızla düştüğünü" belirterek "Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda konuya ilişkin açıklamalar yapan Batı'nın ekonomik tetikçisi John Perkins, emperyalist ülkelerin tehdit ve şantajlara boyun eğmeyen güçlü bir Türkiye istemeyeceğini söyledi.

Perkins, "Şirketokrasi güçlü bir Türkiye istemez. Türkiye güçlü ve birliği sağlamış bir lidere sahip olursa tüm enerji kaynakları zengin komşularından boru hatlarıyla dünyaya enerji dağıtabilir, ecri misli talep edebilir, özgür ve bağımsız olabilir. Şirketokrasi bunu istemez. Gaz ve petrolü kontrol etmek istiyor. Türkiye'yi istemiyor" dedi.

Güçlü bir Türkiye'nin emperyalist ülkelere büyük zarar vereceğini belirten Perkins, "Ekonomik tetikçiler sahnenin ardından yaşananları kışkırtmak için çabalıyor" diye konuştu.

Emperyalist ülkelerin hedefinin Türkiye'yi parçalamak olduğunu söyleyen Perkins, "Ne zaman bir ülke güçlenip şirket imparatorluğuna tehdit olmaya başlasa, en iyi çözüm ülkeyi bölmek olmuştur" açıklamasında bulundu.

Perkins, "Tüm Ortadoğu'da bu sınırlar çizildi. Osmanlı İmparatorluğu kocamandı. I. ve II. Dünya Savaşları'yla birlikte Avrupalı sömürge güçleri sahneye çıktı. Amerika işin içine girdi ve bu keyfi sınırlar oluştu. Bunun amacı insanları bölmekti. Türklerin gittikçe güçlendiğini gördükleri noktada şirketokrasinin ilke ve en iyi savunma tezi ne olabilir? Tabii ki ülkeyi bölmek" dedi.

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