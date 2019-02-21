Batının demokrasi anlayışı

Şefik Azizoğlu

Bu kahrolası batı 100 yıldan beri Türk ve Müslüman milletleri çeşitli oyunlarla bazen para bazen sözde demokrasi yalanı ile hep aldattı. Yüzyıllardır bunların bize dayattığı idare şeklini kullanarak bize en ideal sistem bu diye maalesef kabul ettirdi. Peki gerçekten bu idare şekli Türkiye’nin bünyesine uygun mudur? 96 yıldır batı endeksli demokrasi ülkemizin gündemine girmiştir. Gerçekten biz bu ülkeyi idare edebildik mi? Doğrusunu sorarsanız pek de iyi sınav veremedik.

Hala bizde ve dünyada birçok ülke bu domuz sürüsü Batı’ya inanıyor. Şu hususu açıkça belirtmeliyim ki batının bütün tarihi kalleşlik ve döneklikle geçmiştir. Güvenilmez olduklarını tüm dünya gibi bizde gördük. Sözde insan hakları savunan bu imansız kefere Afrika’dan masum zencileri toplayıp maymun gibi sirklerde oynatıp sergileyen bu Amerika ve Avrupa alçakları değil miydi? Cezayir Mora Libya Irak Suriye de su gibi Müslüman kanı döken bunlar değil mi? Bütün bu alçaklığı unutup ülkemizi soykırımla suçluyorlar. Tanıyın bu domuz yiyicileri. Tükürün bunların yüzüne belki içimizdeki Batı hayranları uyanır… Zaten önceden biliyorduk gerçeği görmek isteyen herkes görebilir. Bu onursuz batının 60 yıldan fazla AB’nin kapısında bekleten ülkeleri AB’ye aldılar. Bu döneklerin insanlığa hiçbir faydası dokunmaz çünkü onların temelinde masumların kanı vardır. Geçmişlerine biraz baksak altından ne pislikler çıkar. Bunların güvenilmez olduğunu görün ve anlayın. Domuzdan post gavurdan dost olmaz. Nokta.’El küfrun vahide. Küfür tek millettir.’