Batı'dan yayılan zehir! "Sugar Daddy" kepazeliği Türkiye'ye de sıçradı

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Özenilen Batı'nın dünyaya enjekte ettiği "Sugar Daddy" kepazeliği ülkemizde de baş gösterdi.

Rezil site, ilk olarak ABD'de ortaya çıktı. Aydınlık gazetesi, genç kadınların yaşlı erkeklere, genç erkeklerin de yaşlı kadınlara "fuhuş" amacı ile pazarlandığı internet sitesine haber amaçlı abone kaydı yaptırdı. Aydınlık, siteye kayıt yaptırdıktan sonra Türkiye'deki binlerce abone ile eşleştiklerini yazdı.

Zehir Batı'dan yayıldı!

İlk olarak ABD'de yaygınlaşan "Sugar Daddy", 2019 yılında Cambridge Üniversitesine sıçradı. Yakalşık 20 bin nüfuslu üniversitede çoğunluğu kız, her 20 öğrencinini birisi fuhşiyata malzeme olarak, para kazandı.

Öte yandan Fransa sokaklarının billboardlarında da ahlaksız sitenin tanıtımları yapıldı. Özellikle öğrenciler için, "Eğitim masraflarını karşılamak için zengin sevgili" yazılı afişler, bazı belediyeler tarafından kaldırıldı.