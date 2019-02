Gürhan Gürses

Mısır’da Başsavcı Hişam Berekat’a düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu olduğu gerekçesiyle idama mahkûm edilen 9 kişinin cezaları geçtiğimiz günlerde infaz edildi.

9 gencecik insan idam edildi Mısır’da.

Batıdan bir itiraz çıktı mı?

Duydunuz mu demokrasinin beşiği ülkelerden bir ses?

Duyamazsınız çünkü onlar kendi kuklalarına sessizdirler. “Suçunu itiraf ettin” diyen hâkime, zindanlarda yaşadıkları ağır işkenceleri anlatan Ahmedi, “Bana elektrikli işkence cihazı ver, sana 20 kişiye Enver Sedat’ı öldürdüğünü itiraf ettireyim. Bize Mısır’a 20 yıl yetecek kadar elektrik verdiler” dedi.

Zulme bak! Ve bu zulme seyirci kalan dünyaya küfret. Beklenen darbe gelmişse ölüm artık kaçınılmazdır o ülkede! Öyle ya da böyle beslenecektir kendi halkının kanıyla! Can üzere inşa edilir her darbe, kan üzere hayatını idame ettirir. Sisi 42 idama imza attı geldiğinden beri. Her Firavuna bir Musa gerektir, her Nemrut’a bir İbrahim!