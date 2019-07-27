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Batıdaki illere gönderilen kurbanlıklara sıkı denetim

Erzincan'dan Kurban Bayramı dolayısıyla batıdaki kentlere gönderilen kurbanlıklar, gerekli sağlık ve taşıma koşulları konusunda sıkı denetimden geçiriliyor- İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin:"Yol kontrollerinde özellikle hayvan sağlık raporu ile veteriner sağlık raporunun olmasına dikkat ediyoruz ve kesinlikle olmasını istiyoruz"

27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:48
Batıdaki illere gönderilen kurbanlıklara sıkı denetim

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'dan Kurban Bayramı dolayısıyla batıdaki kentlere gönderilen kurbanlıklar, gerekli sağlık ve taşıma koşulları konusunda sıkı denetimden geçiriliyor.

Bayram nedeniyle çeşitli kentlere gönderilen kurbanlıklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sıkı şekilde denetleniyor.

Erzurum-Erzincan kara yolundaki polis uygulama noktasında canlı hayvan sevk kontrol noktası oluşturan ekipler, canlı hayvan taşıyan tır ve kamyonları durdurup, hayvanların pasaportlarını, sağlık raporlarını ve sevk bilgilerini kontrol ediyor.

Erzincan Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelindeki canlı hayvan pazarlarında kurbanlık satışına başlandığını söyledi.

Kurbanlıkların usulüne uygun taşınması gerektiğine belirten Şahin, "Özellikle yurdun doğusundan taşınan kurbanlıklar, Erzincan üzerinden batıya sevk ediliyor." dedi.

Kentte özellikle Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı'dan gelen kurbanlıkların kontrolü için veteriner hekimlerle yol kontrolü yaptıklarını anlatan Murat Şahin, şöyle konuştu:

"Yol kontrollerinde özellikle hayvan sağlık raporu ile veteriner sağlık raporunun olmasına dikkat ediyoruz ve kesinlikle olmasını istiyoruz. Bir de hayvan pasaportlarının özellikle her hayvan için hazırlanmış kimlik kartlarının yanında bulundurmalarını kontrol ediyoruz. Arkadaşlarımız, hayvanların refahına uygun şekilde kamyona bindirilmesi, bindirildiği aracın transit araç olduğunu ve kamyonlarında canlı hayvan nakil taşıma belgelerinin olup olmadığını da kontrol ediyor."

Kars'dan İstanbul'a kurbanlıklarını götüren Bahattin Çelik ise "Hayvanlarımızı İstanbul'a satmak için götürüyoruz. Satıp evimize geri gitmemiz gerekiyor. Çıkışlarımız çok geç oluyor. 2 gün 2 gece yolda gidiyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:48
  1. Erzincan
  2. Kurban Bayramı
  3. kurbanlık denetimi

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