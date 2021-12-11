Batı'da müslümana şiddet artıyor! En çok İslamofobik saldırı o ülkeden!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi, ağustos ayında uygulamaya giren ‘ayrılıkçılıkla mücadele’ yasasıyla Müslümanların hayatına müdahale edildiği gerekçesiyle eleştiriliyor. 70 maddelik yasa, ülkedeki Müslümanların hayatının neredeyse her alanına müdahale edilmesini öngörüyor. Ülkede, İslamofobik saldırılar her geçen gün tırmanıyor. Macron döneminde son 3 yılda 13 Müslüman kuruluş ve 92 cami kapatıldı. Ülkede Müslümanlara yönelik 2018’de 145, 2019’da 155 ve 2020’de ise 235 saldırı gerçekleştirildi.

İngiltere başı çekiyor!

Verilere göre, bugüne kadar Müslümanların en fazla İslamofobik saldırılara maruz kaldığı ülkeler arasında İngiltere de yer alıyor. İngiltere’de Müslümanlara son 2 yılda 2 bin 729 saldırı oldu. Ayrıca, İngiliz medyasında Müslümanlarla ve İslam’la ilgili makalelerin yüzde 60’ı, televizyon haberlerinin de yüzde 47’si olumsuz içerik taşıyor. ABD’de ise 126 olay gerçekleşirken, ülkede yaşayan her 3 Müslüma’ndan 2’sinin hayatında en az bir defa İslamofobik davranışa maruz kaldığı aktarıldı. Bunların yanı sıra, Almanya’da 1.026 ve Kanada’da ise 82 saldırı yaşandı. Avusturya’da son 2 yılda 16 olay polis kayıtlarında yer alırken, diğer kurumlar tarafından bildirilen olay sayısının ise 84 olduğu kaydedildi.