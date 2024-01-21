Batı'da kırmızı alarm: Ruslar, Ukrayna'yla savaşta siber saldırılar yapacak! Rusya'nın 2044 yılı savaş senaryosu

Batı'da endişe, 2021'in başlarında Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaş ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılarla daha da derinleşti.

Ancak şimdi ortaya atılan iddia daha da büyük bir korku yaratıyor: Rusya'nın 2044 yılına kadar Batı ülkelerine yönelik bir saldırı hazırlığında olduğu söyleniyor. İngiliz gazetesi Mail on Sunday, bu iddiaları detaylı bir şekilde ele alarak dünya kamuoyunu endişelendiren bir haber yayınladı.

Haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası senaryolar üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Uzmanlar, Rusya ile NATO arasında yaşanabilecek bir savaşın olası senaryolarını adım adım açıklıyor.

Savaşın birinci aşamasının siber saldırı olacağı öne sürülüyor. Uzmanlar, büyük bir çatışmanın genellikle siber saldırılarla başladığını belirterek teknolojinin gelişimiyle birlikte Rusya'nın, dezenformasyon kampanyaları, propaganda ve şiddet içermeyen baskı biçimleriyle huzursuzluğu körüklemeye yöneleceğini ifade ediyor. Grafiklerde birçok ülkenin altyapısının etkilenebileceği ve Türkiye'nin de Rusya'nın siber saldırılarından etkilenebileceği vurgulanıyor.

"Çok ciddi hasarlar yaratacak"

Siber saldırıların ülkeler tarafından kullanıldığına dikkat çeken savunma uzmanı Sam Cranny-Evans, "Siber saldırılar gerçek birer cephe haline geldi. Ruslar, Ukrayna'yla savaşta Viasat iletişim ağını ve diğer unsurları ortadan kaldırdı." dedi.

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Emekli general Hodges, "Rusların çok büyük siber saldırılar gerçekleştirerek deniz ulaşımı, lojistik ve tedarik zincirinde çok ciddi hasarlar yaratabileceğini düşünüyorum."



Hodges ayrıca, Rusya'nın Avrupa'daki sivil hedeflere karşı yüzlerce uzun menzilli hassas füze kullanabileceğini de söyledi. Hodges, "Bunu Ukrayna'ya karşı yaptılar ve her gün işlenen bu savaş suçlarının yankıları konusunda hiçbir endişeleri olmadığı açık. Dolayısıyla, eğer NATO'ya saldırmaya karar vermişlerse, tüm ana limanlara, havaalanlarına ve ulaşım merkezlerine, ayrıca büyük askeri karargahlara, hava alanlarına ve bu tür şeylere füzeler ve uzun menzilli insansız hava araçları fırlatacaklardır. İşte bu yüzden Avrupa genelinde yeterli hava ve füze savunmasına sahip olmamızın önemini sık sık vurguluyorum şu anda buna sahip değiliz." dedi.

İkinci aşama: Havadan, denizden ve karadan kuşatma

Uzmanlar Rusya'nın bir diğer planının da kara, deniz ve havadan olacağını öne sürdü.



Böylelikle daha kapsamlı bir işgal operasyonunun başlatabileceği iddia edildi.

Rusya'nın Polonya ve Litvanya arasında kalan Suwalki koridorundaki askeri gücünü artırabileceği iddia edilirken İran ve Çin'in de desteğinin alınabileceği belirtildi.

Havadan, karadan ve denizden işgal sürecinin başlamasının rakipleri daha kolay etkisiz hale getirebileceği de kaydedildi.

Suwalki bölgesinde çatışmaların başlamasının Avrupa ile Baltık ülkeleri arasındaki bağın da kopması anlamına gelebileceği ve bunun da NATO için çok ciddi sorunlar doğurabileceği iddia edildi.

'Benzeri görülmemiş bir hasar'

Öte yandan Rusya'nın kutuptaki deniz rotasının kontrolünü de ele alarak buradaki geçişleri engelleyebileceği öne sürüldü.

Ayrıca Moskova'nın hayati öneme sahip fiber optik denizaltı kablolarını kesmek için denizaltılar veya denizaltılar konuşlandırabileceği belirtildi.

Bu da gelecekteki çatışmaların tırmandığı bir ortamda Batı'nın alt yapısında, lojistiğinde ve iletişiminde benzeri görülmemiş hasara ve kesintiye neden olabileceğine dikkat çekildi.

Öte yandan ekonomik yükleme için Rusya'nın Arap ülkeleri ile ticarete hız verdiği iddiaları gündemde yer alıyor. Nitekim Rusya'nın SSCB döneminden beri Arap ülkeleri ile ilişkileri hep inişli çıkışlı olmasına rağmen yaptığı adımlar gün geçtikçe daha da farklılaşıyor.(yenişafak)