0553 313 94 23

Batı’da adalet başkadır! Siyahi genci öldüren polis salıverildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde 17 yaşındaki silahsız siyahi genci öldüren polis suçsuz bulundu.

24 Mart 2019 Pazar 11:07
Batı’da adalet başkadır! Siyahi genci öldüren polis salıverildi

ABD'de Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde, silahsız siyahi bir genci öldüren polis suçsuz bulundu.

ABD basınında yer alan habere göre, geçen haziran ayında Antwon Rose isimli 17 yaşındaki siyahi silahsız genci kaçarken ateş açarak öldürmekten yargılanan MichaelRosfeld adlı beyaz polis, mahkemede jüri üyeleri tarafından suçsuz bulundu.

Karar protestolara neden oldu

Jürinin kararı ise Pittsburgh'da tepkilere neden oldu. Karara tepki gösteren yüzlerce kişi Pittsburgh sokaklarında polis şiddetini protesto etti.

Göstericilerin bazıları ABD genelinde polisler tarafından öldürülen siyahilerin isimlerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

ABD'de polisin siyahilere yönelik şiddeti daha önce de halkın tepkisine neden olmuştu.

Ferguson kentinde 2014'te MichaelBrown adlı siyahi gencin ellerini kaldırarak teslim olmasına rağmen polis memuru DarrenWilson tarafından silahla öldürülmesi, ABD'deki polis şiddetini dünya gündemine taşımıştı.

Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde geçen yıl 25 yaşındaki FreddieGray'in polis tarafından gözaltına alınırken yaralanması ve sonrasında hayatını kaybetmesi de günlerce protesto edilmişti.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 11:07
  1. Maryland
  2. ABD
  3. Pensilvanya

YORUM YAZ

  • Yusuf canYusuf can1 sa önce
    Ey zenciker biraz korkudan sıyrılıp,ülkemizi yöneten o beyaz şerefsizler in çoğunun ataları Avrupa'dan ipten kasıktan kurtulan,İngiliz açısının Kızılderilileri katledip,sizin atalarımızdan Afrika'da getiren Beyaz hristitanladir,haklarınızı geri alın,özellikle Afrika'da gezen batılı beyazlara yaşama şansı vermeyin,daha ne kadar somuruleceksiniz

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Macron hakkında şok ifadeler! "Aldığı kararlar, otoriter sersemlik"
  1. Macron hakkında şok ifadeler! "Aldığı..
  2. Fasulye ezmesi nasıl yapılır? İşte..
  3. Kepez’de drag heyecanı
  4. İki çocuğun ölümünde büyük ihmal
  5. Siyonistler birbirine girdi!..
  6. Mezitli’de engelliler için..
  7. Yolda oluşan toza vatandaşlar su ile..
  8. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Maltepe’de..
  9. Dündar, kuş pazarını gezdi
  10. Adil Gevrek: "Yabancı sınırı Türk..
  11. Waffle nasıl yapılır? Waffle makinesi..
  12. Sol bacağındaki ağrı hayatını..
  13. Başkan Bakıcı Yeni Mahalle sakinleri..
  14. Valiz açıldı ve içinden "Metamfetamin"..
  15. Milli maç biletleri karaborsaya düştü
  16. Yağmur çamura rağmenseçim..
  17. İç çamaşırına gizlediği uyuşturucuyla..
  18. (Özel haber) Mehmet Helvacı: "Futbol..
  19. Biberin fiyatı dudak uçuklatıyor
  20. Miami Açık'a favorilerden erken veda
  21. Ayşebacı’da Avcı coşkusu
  22. Kadıköy'de karaya oturan teknedeki 6..
  23. Dülgeroğlu’ndan kamyon ve tır..
  24. Emperyalistlerin moda tuzağına..
  25. LGS başvuruları ne zaman başlayacak?..
  26. Sultanhisarlı kadınlar kefir ve yoğurt..
  27. Elektronikçi, mezar taşlarına granit..
  28. İşte Zillet İttifakı'nın terörle..
  29. Bekçiler ilk kez miting görevinde
  30. Sanders’ten Siyonist lobisini..
Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."

Günün Karikatürü

24 Mart 2019
Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında