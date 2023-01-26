'Batı zorda! İçimizden adam satın alamıyor!'

Bugün İsveç, “insan haklarını” bahane ederek PKK terör örgütü ile yakın temas kurarken, geçmişte kendi insanına yaptığı zulümlerin unutulduğunu sanıyor. Ama biz unutmadık. İnsan hak ve özgürlükleri konusunda, aleme medeniyet abidesi gibi gösterilenlerin, ne kadar kirli bir geçmişe sahip olduklarına gelin birlikte bakalım.

İskandinavya’nın kuzeyinde yaşayan Sami topluluklarından bahsedeceğim size. Sâmiler 18. ve 19. Yüzyıllarda İsveç krallığı için; ilkel, yabani, medenileştirilmesi ve Hristiyanlaştırması gereken bir topluluktu. Görünüşte sosyal devlet anlayışına sahipmiş gibi görünen İsveç, ekonomisine ve toplumuna katkı sağlayamayan halklar üzerinde asimilasyon uyguladı. Kendine yakıştıramadığı halkların; dillerini, kültürlerini değiştirirken; yaşam alanlarını ve sayılarını da azalttı. 1900’lü yılların başında Sami toplulukları İsveç tarafından büyük bir sömürgeye uğradı. 1960’lı ve 1996’lı yıllarda bu etnik temizlik devam etti.

Bitti mi hayır! Bu daha başlangıç…

1934-79 yılları arasında İsveç’te tam altmış üç bin insan zorla kısırlaştırıldı. Üstelik tamamına yakını da kadındı. Özellikle Tattar olarak bilinen işçilerin, göçerlerin ve Romanların hedef alındığı bu kısırlaştırma politikalarının gerekçesi: “Saf olmayan, hastalıklı, uyumsuz, çocuklarına bakmaktan aciz, gerizekalıların üremesi engellenerek toplumun ekonomik bir yükten kurtulacağı” oldu.

Gelelim Lobotomi’ye!

İsveç’in insanları hissizleştirme ve robotlaştırma uygulamasıyla tam 4 bin 500 kişi kurban edildi. İnsanların hissizleştirildiği bu uygulamada ABD’den sonra İsveç ikinci sırada yer almaktaydı. Sözde demokrat(!) İsveç’in 136 lobotomi uygulamasından 110’unu kadınlara uygulaması zorbalıklarında kadınları hedef aldığını gösteriyordu.

Nazi kamplarını aratmayan Vipehdolm Hastanesi’nde insanlar açlıktan ölmeye terk edilmişti. Adeta insan üzerinde açlıkla ölüm deneyleri yapılmıştı. İsveç’in 41 ve 43 yılları arasında yaptığı bu insanlık dışı deneyler yüzünden 200’ün üzerinde insan öldü.

Geçmişte yapmış olduğu tüm bu zorbalıklara baktığımızda İsveç’in -insan haklarını savunacak bir yüzü olmadığını- görebilmek mümkün.

Bugün PKK ile ortaklık ederek, onlara kucak açan İsveç, Rusya’dan gelecek zararı engellemek için NATO’ya girip; tabir-i caizse “paçayı kurtarmak” derdinde. Ama PKK’nın dünyanın birçok ülkesine, özellikle de Türkiye’ye yönelik hain planları kimsenin umurunda değil. Bu umursuzluğun neticesinde İsveç haddini aştı. Ve destek verdiği terörün evvela kendisi kurbanı oldu.

Avrupa’nın karşısında engel olarak gördüğü Lider Recep Tayyip Erdoğan kendileri için aşılmaz bir dağ... Bu yüzden Türkiye politikasını kendi çıkarlarına uyduramayınca ve diplomatik görüşmelerden bir netice alamayınca; dini değerlerimize saldırarak bezdirme politikasına başladılar. Bu çaresizliklerinin bir göstergesi…

İzin verdikleri Kur’an-ı Kerim’i yakma eylemiyle alçaklıkta sınır tanımaz olduklarını gösterdiler. Böylelikle Nato’ya üyelik hayallerini de kaybetmiş oldular. Bu saatten sonra Nato’da İsveç’in esamesinin okunacağını zannetmiyorum.

Bu rest çekiş, bu sözünden dönüş, bu iğrenç provokasyon İsveç’e pahalıya patlayacak. Namlunun ucuna koydukları kurşunla kendi topuklarına sıkacaklar. Tüm Avrupa’da baş gösteren İslamafobi adı altında; zulüm, sapkınlık ve saldırılar Müslümanları birbirlerine daha da kenetliyor.

Bir de şu var ki; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetimi laik. Ama nedense Türkiye’ye düşmanlık besleyenlerin bir numaralı planları; devlete, dinle saldırmaları yahut dini devlet işlerine alet etmeleri oluyor. Bu yöntemi uygulayanlar sadece dışarıdakiler değil elbette! Aynı zamanda altılı masa da devleti din ile püskürtmeye çalışıyor ve seçim yaklaşırken dini bir hayat yaşadıkları imajı çiziyorlar.

Sayın Cumhurbaşkanımız’ın Türkiye adına atmış olduğu her adımda “laiklik elden gidiyor!” diyerek çığırtkanlık yapanlar; bugün devleti ele geçirebilmek uğruna Türk halkının inanç zaafından istifade etmek derdinde.

Neyse ki; gerek içeriden, gerekse dışarıdan Türk Milleti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tahammül sınırlarını zorlayanlara karşı, Sayın Cumhurbaşkanımız’ın; ileri görüşlü tutumu, aklı selim adımları ve üstün stratejisi onların emellerini boşa çıkarmaya yetiyor.

Batı zorda!

Çünkü artık içimizden adam satın alamıyor.

Türkiye’deki etkisiz elemanlarının iş göremez ve itibarsız siyaseti sebebiyle bir hayli zorda. Seçim öncesi fırtınalı şu süreçte dümeni kendileri çevirmek için kaptanlığa soyundular. Lakin alabora olacaklarından hiç şüphemiz yok. Çünkü fırtına hiç ummadıkları kadar şiddetli.

Pimini çektikleri her bomba ellerinde patlayacak. Zulümde ve sapkınlıkta ileri gittiklerini hesaba katmayanlar; Müslümanların kitlesel gücü altında bir gün mutlaka yok olacaklar. Nitekim intikam alanların en hayırlısı Allah’tır.

Bu sebeple tüm hadsizliklere Müslümanlar asalet ve teslimiyetleriyle gereken cevabı vermekteler. Yüzyıllardan beri süregelen bir ahlaktır bu.

Bakınız 17. Yüzyılda Ruslarla yaptığı savaşı kaybederek Osmanlı Devleti’ne sığınan İsveç Kralı 12. Charles (Demirbaş Şarl) Türklerden gördüğü alicenaplık karşısında şunları söylemişti:

“Poltava’da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü. Kurtuldum Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi. Önümde su, ardımda düşman, tepemde ateşler püsküren güneş… Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu, yine kurtuldum. Fakat bugün esirim. Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar yaptılar, beni esir ettiler. Ayağımda zincir yok, zindanda da değilim. Hürüm ve istediğimi yapıyorum. Lakin yine esirim asaletin nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar şefkatli, bu kadar yüksek kalpli, bu kadar asil ve bu kadar nazik milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak bilseniz ne kadar tatlı” demiştir.

Ölmeyi bilen bir milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeli Avrupa’nın şunu iyi bilmesi gerekir; Türkler silinmez hatıralarıyla her teşebbüsü sendeletecektir.

Geçmiş zaman Kralları gelmiş ve ne demişti hatırlatalım:

“Demek ki yalnız Türkleri değil, onların tarihini de yenmek lazım. Bu durumda ben, Türklerin düzinelerle milleti idare etmelerindeki sırrı da anlıyorum. Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat kazandıkları zaferleri ruhlara ve nesillere nakşedebiliyorlar.”