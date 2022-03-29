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Avrupa Batı yalakaları ters köşe! Solcuların şehir efsanesini bitiren video
Avrupa

Batı yalakaları ters köşe! Solcuların şehir efsanesini bitiren video

Özellikle CHP ve kuyruğuna takılmış Batı yalakası muhalefetin Avrupa’ya yönelik yaptığı propagandanın bir ‘şehir efsanesi’ olduğu ortaya çıktı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir Fransız vatandaşı arasında ‘geçinemiyoruz’ tartışması sosyal medyaya damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 16:34:00 - 2022-03-29 16:34:30

Eşiyle birlikte aylık ellerine 8 bin euro para geçtiğini belirten Fransız vatandaşı, harcamalarını anlatarak geçinemediğini söyleyerek Macron'a isyan etti

Türkiye'nin yıllardır bitmeyen tartışması; Avrupa ülkeleriyle ve Türkiye arasındaki alım gücü farkı… Bu tartışmanın asıl konusu ise; Avrupa'da asgari ücretle şunlar şunlar alınır, Türkiye'de sadece bunlar alınır oldu.

Ancak konuşalan tablo pek de öyle değil… Özellikle pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşıyla dünya piyasası global olarak ağır yara alırken, hemen hemen tüm ülkelerde hayat pahalılığı baş gösterdi. Bu ülkelerden biri de Fransa...

Fransa’da isyan

Geçtiğimiz gün ülkesinde Dijon kentine ziyaret düzenlenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, burada hayat pahalılığı konusunda bir vatandaşın isyanıyla karşılaştı.

Aylık eşiyle birlikte 4 bin euro kazandığını ama geçinemediğini söyleyen Fransız, Macron'la tartıştı.

 

 

 

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