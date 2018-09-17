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Batı, Uygurları çıkar için kullanıyor

Yıllardır Doğu Türkistan’daki zulme sessiz kalan Batı, ABD-Çin ekonomik savaşı ve Türkiye-Çin ilişkilerinin gelişmesiyle Çin vahşetini gündemine aldı. Batı’nın Uygurlar üzerinden siyasi çıkar hedeflediğini belirten Uluslararası İlişkiler Uzmanı Adıbelli, “Amaç hem Çin’e yaptırım uygulamak hem de Türk-Çin ilişkilerini bozmak” dedi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 13:09
Batı, Uygurları çıkar için kullanıyor

 Ömer Faruk Şahin  Ankara  Batı dünyasının nasıl kirli tezgahlar peşinde koştuğu Uygur Türkleri meselesinde bir kez daha ortaya çıktı. Yıllardır Müslüman oldukları için her türlü  baskı, şiddet ve zulme maruz kalan Doğu Türkistanlıları görmezden gelen batı, ABD’nin Çinle ticaret savaşı başlatması ve Türkiye’nin Pekin yönetimiyle iyi ilişkilerini geliştirmesi üzerine harekete geçti. Uygurlara uygulanan zulmü gündemine alıp medyalarında kullanan Batı’nın amacı Türkiye ile Çin’in arasını açmak ve Çin’i uluslararası arenada sıkıştırıp cezalandırmak.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Barış Adıbelli, “Müslümanlar, Batı’nın umurunda değil. Uygur Türkleri hiç değil. ABD’de kasım ayında seçimler var. Senatör Marco Rubio Doğu Türkistan meselesi ile ilgili bir mektup yazarak Trump’ı Çin’e yaptırım uygulamaya davet etti. ABD, Çin’i bir şekilde frenlemek istiyor. Kore, Güney Çin ve Vietnam meselelerini tüketti. Gözünü Doğu Türkistan’a çevirdi. Yine Çin’i yıparatamazsa, bundan sonra Tibet meselesini gündeme getirecekler” dedi.

BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURMAK...

Batı’nın bu mesele üzerinden bir taşla iki kuş vurmak istediğini belirten Adıbelli, “Bu mesele Türkiye-Çin ilişkilerini bozmaya yönelik bir adım. Bu durum gündeme geldiği zaman Türkiye’nin tarafsız durması beklenemez. ABD bu meseleyle Çin’e karşı koz elde etmek de istiyor. Hem Çin’i zora sokmak hem de Türk-Çin ilişkilerini bozmak istiyorlar. Ülkede tek sistemin komünizm olduğunu söyleyen Çin, bu sebepten ötürü dinlerin topluma yön vermesini engellemek istiyor. Ama Uygur Özerk bölgesi farklı olmalı. Bu noktada bir devlet iki sistem yönetimi uygulanmalıdır. Türkiye’nin bu noktada uygulanabilir, yapıcı öneriler sunması gerekir. Bu meseleyi göz ardı etmemeliyiz. Türkiye’nin gönül coğrafyası var. Müslümanlar konusunda hassas bir ülkeyiz. Bu mesele Çin ile oturup konuşulmalıdır” diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 13:09
  1. Ankara
  2. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Barış Adıbelli
  3. Uygur Türkleri
  4. Batı dünyası

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