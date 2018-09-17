Batı, Uygurları çıkar için kullanıyor

Ömer Faruk Şahin Ankara Batı dünyasının nasıl kirli tezgahlar peşinde koştuğu Uygur Türkleri meselesinde bir kez daha ortaya çıktı. Yıllardır Müslüman oldukları için her türlü baskı, şiddet ve zulme maruz kalan Doğu Türkistanlıları görmezden gelen batı, ABD’nin Çinle ticaret savaşı başlatması ve Türkiye’nin Pekin yönetimiyle iyi ilişkilerini geliştirmesi üzerine harekete geçti. Uygurlara uygulanan zulmü gündemine alıp medyalarında kullanan Batı’nın amacı Türkiye ile Çin’in arasını açmak ve Çin’i uluslararası arenada sıkıştırıp cezalandırmak.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Barış Adıbelli, “Müslümanlar, Batı’nın umurunda değil. Uygur Türkleri hiç değil. ABD’de kasım ayında seçimler var. Senatör Marco Rubio Doğu Türkistan meselesi ile ilgili bir mektup yazarak Trump’ı Çin’e yaptırım uygulamaya davet etti. ABD, Çin’i bir şekilde frenlemek istiyor. Kore, Güney Çin ve Vietnam meselelerini tüketti. Gözünü Doğu Türkistan’a çevirdi. Yine Çin’i yıparatamazsa, bundan sonra Tibet meselesini gündeme getirecekler” dedi.

BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURMAK...

Batı’nın bu mesele üzerinden bir taşla iki kuş vurmak istediğini belirten Adıbelli, “Bu mesele Türkiye-Çin ilişkilerini bozmaya yönelik bir adım. Bu durum gündeme geldiği zaman Türkiye’nin tarafsız durması beklenemez. ABD bu meseleyle Çin’e karşı koz elde etmek de istiyor. Hem Çin’i zora sokmak hem de Türk-Çin ilişkilerini bozmak istiyorlar. Ülkede tek sistemin komünizm olduğunu söyleyen Çin, bu sebepten ötürü dinlerin topluma yön vermesini engellemek istiyor. Ama Uygur Özerk bölgesi farklı olmalı. Bu noktada bir devlet iki sistem yönetimi uygulanmalıdır. Türkiye’nin bu noktada uygulanabilir, yapıcı öneriler sunması gerekir. Bu meseleyi göz ardı etmemeliyiz. Türkiye’nin gönül coğrafyası var. Müslümanlar konusunda hassas bir ülkeyiz. Bu mesele Çin ile oturup konuşulmalıdır” diye konuştu.