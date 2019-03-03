Batı Trakya'da Türk azınlığın eğitim sorunu tartışıldı

GÜMÜLCİNE (AA) - Batı Trakya'da, Avrupa Halkları Federal Birliği (FUEN) desteğiyle Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ), Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği ve Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu tarafından düzenlenen konferansta, Türk azınlığın eğitim alanında karşılaştığı sorunlar ile çözümleri tartışıldı.

Gümülcine’de bir otelde düzenlenen "Azınlık Eğitiminde İki Dillilik- Sorunlar ve Muhtemel Çözümler" başlıklı konferansa, Birleşmiş Milletler (BM) Azınlıklar Özel Raportörü Prof. Dr. Fernand de Varennes, Uluslararası Sınır Tanımayan İnsan Hakları (HRWF) Direktörü ve Ortak Kurucusu Willy Fautre, Avrupa Ulusları Federal Birliği (FUEN) Asbaşkanı Gösta TOFT’un da aralarında bulunduğu eğitim alanında uzman Türk, Yunan ve yabancı akademisyenler katıldı.

BAKEŞ Genel Müdürü Pervin Hayrullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk azınlığın karşılaştığı en önemli sorunların başında eğitimin geldiğini belirterek, konferansın amacının, Avrupa’da bu konuda yaşanan örneklerle azınlık eğitimini kıyaslayarak sorunları tespit etmek ve muhtemel çözüm yolları bulmak olduğunu söyledi.

Konferansın, sorunların tespiti ve çözüm önerileri olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirildiğini anlatan Hayrullah, “Konferansa katılan bilim adamları, burada sorun yaşayanları dinledikten sonra uzmanlık alanlarına göre hem kamuyu hem de bu sorunu yaşayan insanları aydınlatmak için kendi deneyimlerine göre önerilerini sundular. Bunun sonucunda çıkacak olan artı ya da eksi görüşler raporlaştırılarak Yunanistan Eğitim Bakanlığına gönderilecek ve aynı zamanda kamuyla da paylaşılacak. Azınlığın yaşadığı bu en temel soruna bakanlık nezdinde, ülke nezdinde ne şekilde bir çözüm üretilebilir, bunu göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesinde Dr. Öğr Üyesi Ali Hüseyinoğlu da konferansın amacının iki dilli azınlık eğitiminde yaşanan sorunlara muhtemel çözüm yolları bularak, eğitimin gelişmesine ve dünyadaki farklı modellerden esinlenerek daha iyi bir noktaya gelmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Konferansa Türkiye’den ve Avrupa’dan geniş bir katılım olduğunu vurgulayan Hüseyinoğlu, yapılan çalışmanın azınlık eğitimine yansıması için konferanstan çıkacak sonuçların Yunan devleti tarafından dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Hüseyinoğlu, “Burada biz ne söylersek söyleyelim, bu konuda karar alma mekanizması Atina'da. Bunun sonucunda Atina bizleri ne kadar dinleyecek zaman içerisinde göreceğiz. Ancak burada herkesin altını çizdiği bir şey var, biz buraya iyi niyetli bir şekilde geldik. Bunun merkezinde iyi niyet var. Biz katkıda bulunmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.