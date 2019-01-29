Batı Trakya'da "29 Ocak Direnişi" anma etkinliği

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan’da “Türk” adı bulunan derneklerin kapatılmak istenmesi üzerine Türk azınlığın 29 Ocak 1988 tarihli direnişi Gümülcine'de düzenlenen etkinlikle anıldı.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulunca (BTTADK) Gümülcine'de bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin Gümülcine Muavin Konsolosu İbrahim Sakli, BTTADK Başkanı ve Gümülcine seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Mustafçova Belediye Başkanı Cemil Kabza, Yassıköy Belediye Başkanı İsmet Kadı, Kozlukepir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, azınlığın çeşitli kesimlerinin temsilcileri ve soydaşlar katıldı.

Etkinlikte, 31 yıl önce Yunan yargısının “Yunanistan'da Türk bulunmadığı” gerekçesiyle isimlerinde “Türk” kelimesi bulunan derneklerin kapatılmasına yönelik kararın ardından Batı Trakya Türk azınlığın 29 Ocak 1988'de gerçekleştirdiği toplu direniş anıldı.

29 Ocak 1990'da da fanatik Yunan gruplarca Gümülcine ve İskeçe'de Türklere karşı yapılan toplu saldırılarla ilgili resim sergisi açıldı ve sinevizyon gösterisi yapıldı.

BTTADK Başkanı Şerif yaptığı konuşmada, Türk azınlığın 29 Ocak 1988 tarihinde gerçekleştirdiği toplu direnişin, Batı Trakya’da 80’li yıllardan itibaren artan baskı ve zulümlere karşı "barışçı bir direniş hareketi" olduğunu belirtti.

Bu direnişin ikinci yıl dönümü olan 29 Ocak 1990'da ise, fanatik Yunan gruplarca Batı Trakya'da Türkleri hedef alan saldırılar gerçekleştirildiğini anlatan Şerif, “Bizler, 29 Ocak direnişinin ikinci yılını barışçı bir dini etkinlikle kutlamaya hazırlandığımız anda, bazılarının başka planlar yaptığını gördük. 29 Ocak 1990 tarihinde yaşanan saldırı olaylarında Türklere ait dükkan ve iş yerleri kırıldı, döküldü. Olaylar sırasında aralarında merhum İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga ve milletvekilimiz Ahmet Faikoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda insanımız saldırganlar tarafından feci şekilde darp edildi. 29 Ocak 1988 bizim için bir direniş ancak, iki yıl sonraki 29 Ocak acı bir gün oldu." diye konuştu.

Türk kuruluşlarınca, 29 Ocak direnişinin yıl dönümü nedeniyle yayımlanan bildirilerde, aradan 31 yıl geçmesine rağmen Batı Trakya’da azınlık karşıtı politikaların sürdüğü ve Avrupa Birliği’nin bu duruma sessiz ve tepkisiz kaldığı belirtildi.

Bildirilerde, Batı Trakya Türklerine karşı saldırı ve şiddet olaylarının yaşandığı 29 Ocak 1990 olaylarıyla ilgili Yunan devleti tarafından bugüne kadar bir özür beyanında bulunulmadığı ve bu durumun Batı Trakya Türk toplumunca insanlık ve barış adına endişe ile karşılandığı vurgulandı.

- Batı Trakya'da 29 Ocak Direnişi

Yunan yargısı, 1988'de “Yunanistan'da Türk bulunmadığı” gerekçesiyle isimlerinde “Türk” kelimesi bulunan derneklerin kapatılması kararını verdi.

Batı Trakya Türk Azınlığı, 29 Ocak 1988 tarihinde gerçekleştirdiği toplu yürüyüş ile yargının bu kararını protesto etti.

Bu tepkilerin ikinci yıl dönümü olan 29 Ocak 1990 tarihinde ise fanatik Yunanlar, Gümülcine ve İskeçe'de Türklere karşı toplu saldırılar düzenledi. 2 gün süren saldırılarda, Türklere ait 500'ün üzerinde dükkan ve iş yeri tahrip edilerek yağmalanmış, aralarında merhum İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga ile dönemin bağımsız milletvekili Ahmet Faikoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda Türk darp edilmişti.

Batı Trakya'daki Türk Azınlığı, her yıl 29 Ocak tarihinde "anma" etkinlikleri düzenliyor.