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Batı Trakya Türklerinin savunucusu Sadık Ahmet

Yunanistan'da uzun yıllar maruz kaldığı zulümlere rağmen Batı Trakya Türklerinin haklarını sonuna kadar savunan Dr. Sadık Ahmet, ölümünün 24'üncü yılında anılıyor- Yunanistan, rekor oyla bağımsız milletvekili seçilen Ahmet'in bir daha seçilmesini engellemek için seçim barajı oluşturdu

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:28
Batı Trakya Türklerinin savunucusu Sadık Ahmet

ANKARA (AA) - Yunanistan'da uzun yıllar maruz kaldığı zulümlere rağmen Batı Trakya Türklerinin haklarını savunmak için bir parti kuran ve sonuna kadar mücadele eden Dr. Sadik Ahmet, ölümünün 24'üncü yılında anılıyor.

24 Temmuz 1995'te trafik kazasında yaşamını yitiren Dr. Sadık Ahmet, Batı Trakya'da, Yunanistan devletinden 1970 ve 1980'ler boyunca baskı gören 150 bine yakın Müslüman-Türk halkının liderliğini üstlendi.

Batı Trakya'daki Gümülcine vilayetinin Küçük Sirkeli köyünde 1947 yılında dünyaya gelen Dr. Sadık Ahmet, Ankara ve Selanik'teki tıp öğreniminin ardından, yaklaşık 3 yıl Yunan ordusunda zorunlu askerlik görevini yaptı.

Baba ocağına 1978'de hekim olarak dönen Ahmet, 1985'te Batı Trakya'daki hak ihlallerine dikkati çekmek için imza kampanyası başlattı ancak 1988'de kampanya nedeniyle 30 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ahmet, Batı Trakya Türkleri'ne "Türk" diye hitap ettiği için 1990'da yine hapis cezasına çarptırıldı.

Hapse girmeden önce, "Sadece Türk olduğum için hapse götürülüyorum. Eğer Türk olmak suçsa, şunu tekrarlıyorum Türk'üm ve öyle kalacağım." şeklindeki en bilinen yorumlarından birini yapan Dr. Ahmet'in Gümülcine'de görülen mahkemesine binlerce kişi akın ederek, Ahmet'e destek için binanın dışında "Biz Türk'üz" sloganları attı.

- Seçimlere katılmasını engelleme çabaları

Yunanistan'da 1989 yazı ve 1990 baharında düzenlenen genel seçimlerde aldığı yüksek oranda oylarla, bağımsız milletvekili olarak meclise giren Dr. Sadık Ahmet, 1991'de Batı Trakya Türklerinin ilk ve tek siyasi partisi, Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi'ni (DEB) kurdu.

Ahmet'in seçilmesini engellemek için hem siyasi partilere hem de bağımsız adaylara seçim barajı koyan Yunanistan, yüzde 3'lük bu barajı bugün de yürürlükten kaldırmadı.

Sadık Ahmet, Batı Trakya'daki azınlığın haklarını koruyan Lozan Barış Anlaşması'nın 73. yıl dönümünde 24 Temmuz 1995'te henüz 48 yaşındayken şüpheli bir trafik kazasında yaşamını yitirdi.

1990'ların başından bu yana, Batı Trakya'da Türklerin gördüğü baskı giderek azaldı ve vatandaşlık haklarının eski hale getirilmesinde kayda değer gelişmeler oldu.

Bununla birlikte Yunanistan, Batı Trakya'daki Türklerin etnik kimliğini halen reddediyor. Ülkede, adında "Türk" kelimesi bulunan derneklerin kurulması halen yasak.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2008'de Yunanistan aleyhine verdiği kararda, derneklerin isimlerinde "Türk" sözcüğünü taşıma hakları bulunduğunu hükme bağlamasına rağmen Yunanistan bu hakkı Türklere tanımamakta direniyor.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:28
  1. Batı Trakya
  2. Dr. Sadık Ahmet

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