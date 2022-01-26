Batı sıkıştı! Doğalgaz için Katar ile görüşüyorlar

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde Avrupa’ya daha fazla LNG sağlamak için Katar’ın da aralarında bulunduğu doğalgaz üreticileriyle görüşüyor.

Dünyanın en büyük LNG ihracatçılarından olan Katar halihazırda tam kapasitede üretim yapıyor ve kargolarının büyük kısmı uzun dönem kontratlar dahilinde Asya’ya gidiyor.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar ise Avrupa ve ABD’ye LNG ihraç etmenin büyük siyasi kazanımları olsa da Katar’ın Asya’daki ortaklıklarından vazgeçmek istemeyeceğini belirtiyor.

ABD ise olası yaptırımlar dahilinde Avrupa’nın karşılaşabileceği enerji tedarik sorunlarının üstesinden gelebilmek için alternatif tedarikçi olabilecek üreticilerle görüşüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdülrahman El Tani ile gerçekleştirdiği görüşmede Rusya’nın Ukrayna sınırındaki aksiyonlarını tartıştı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, devletin kontrolünde olan Katar Enerji’nin spot piyasada az bir miktar olsa da LNG sattığını ve bunun büyük oranda Avrupa’ya gönderilebileceğini belirtti. Fakat buradaki hacmin çok az olduğunu ve çok büyük bir fark yaratmayacağını söyledi.

Katar Enerji Bakanı Saad El Kaabi, geçen yıl doğalgaz talebinin artmasıyla fiyatların yükselmesine rağmen fiyatları düşürmek için daha fazla doğalgaz üretemeyeceklerini söylemişti.